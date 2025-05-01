"Пішов добровольцем": родина загиблого учасника шоу "Екси" вперше розповіла про його службу

6 липня 2022 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув колишній учасник популярного телевізійного шоу "Екси" Олександр Стрикаль. Йому було 28 років. Родина полеглого воїна – мати Оксана та дружина Світлана – лише зараз розповіли, де Олександр служив.

Річ у тім, що вони стали учасницями нового реаліті-шоу "Мамо, ваш вихід!", де й поділилися подробицями про службу військового та про своє життя після трагічної втрати. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Нового каналу.

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Як виявилося, Олександр був військовим медиком 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Він добровільно мобілізувався до лав ЗСУ в березні 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії. Рішення піти на фронт чоловік прийняв самостійно.

Він усе життя був патріотом. Він "Скрябіна" слухав, "оселедець" на голові носив, прапор України у нього на стіні висів,

– розповіла дружина загиблого воїна.

Трагічну звістку про загибель Олександра родина дізналася в день Івана Купала.

Ми 7-го липня вирішили Євочку (доньку Світлани та Олександра – 24 Канал) розвіяти – повезти в черкаський зоопарк. Приїхали додому і побачили картину: стоять машини з військкомату, сусіди, лікарі й відкачують мого чоловіка. Тоді ми все зрозуміли – нам принесли похоронку на нашу дитину,

– зі сльозами на очах пригадала мама Стрикаля.

Дружина Олександра розповіла, що перші пів року після втрати чоловіка стали для неї найважчим періодом у житті. Лише завдяки доньці та професійній психологічній допомозі їй вдалося поступово повернутися до нормального життя, хоча біль втрати й досі дається взнаки.

Мені було дуже важко. Тільки Єва мене витягувала, давала мені надію на життя, на майбутнє. Я розумію, що у мене залишилася донечка і я маю брати себе в руки, триматися, жити. Я пів року працювала з психологом і місяць – з психіатром. Мені вже легше, але я досі не можу отямитися і спокійно про це говорити,

– зізналася Світлана.

"Мамо, ваш вихід": дивіться відео онлайн

Варто зазначити, що Олександр і Світлана Стрикалі стали переможцями другого сезону шоу "Екси", який транслювався на Новому каналі у 2019 році. Після завершення проєкту їхнє життя покращилося. У пари народилася донька Єва. Вони працювали над будівництвом власного будинку, але повномасштабна війна все змінила.

Після загибелі чоловіка Світлана продовжує займатися вихованням доньки. Вона працює моделлю та активно веде свій блог в інстаграмі. У шоу блогерка розповіла, що живе на два міста: Київ та Черкаси, де придбала квартири. Крім того, інфлюенсерка купила власне авто. Мама Олександра іноді допомагає жінці з онукою. За словами Світлани, вони підтримують хороші взаємини.

Зауважимо, нещодавно також стало відомо, що помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун.