Усе на замках, – дружина соліста "ДК Енергетик" здивувала деталями, як його "запакували" ТЦК
- Фронтмена гурту "ДК Енергетик" Якова Марного мобілізували прямо на вулиці, про що розповіла його дружина Анна.
- Дружина подякувала шанувальникам за підтримку та зазначила, що мобілізація була неминучою.
27 березня з'явилась інформація, що фронтмена постпанк-гурта "ДК Енергетик" мобілізували. Згодом цю інформацію підтвердила дружина Якова Марного.
До того ж вона детально розповіла, як це відбулося. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Анни.
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Так, за словами дружини співака, чоловіка "запакували" просто на вулиці. Анна та донька Ельза емоційно зреагували на затримання, намагалися з'ясувати деталі.
Виходимо з трамвая, а там прямо перед нами стоїть машина, де його "пакують". Я просто починаю кричати: "Ти що приколюєшся? Вилазь звідти! Що ти робиш?" Ельза теж починає кричати: "Тату, ти куди?,
– поділилася дружина артиста.
Водночас музикант запевнив, що повернеться через декілька годин, коли оновить дані в ТЦК, оскільки саме так йому говорили працівники.
У підсумку його забрали в поліклініку, закрили там. Я потім туди прийшла, хоча б щоб побути поруч і підтримати. Але я не змогла потрапити туди, бо там усе на замках,
– розповіла Анна.
Після медогляду музиканта доправили на ДВРЗ (військову частину). За словами дружини, навчання має завершитися у червні.
Дружина Якова Марного розповіла про його мобілізацію: дивіться відео онлайн
Згодом дружина виконавця ще раз вийшла в інстаграм-сторіс, де подякувала шанувальникам за підтримку й наголосила, що вони з коханим розуміли, що рано, чи пізно його мобілізують, адже "він такий самий, як всі".
Дружина Якова Марного висловилась про мобілізацію чоловіка / Скриншот з інстаграм-сторіс
Зауважимо, соліста "ДК Енергетик" мобілізували напередодні концерту гурту у Львові, відтак виступ артистів перенесли на червень.
До червня Яків має закінчити БЗВП і ми маємо надію, що вдасться відпросити на день і виступити у Львові. Як буде на практиці – дізнаємось ближче до червня,
– зазначив продюсер колективу у коментарі виданню "Віледж".
Співаки підкреслили, що квитки, які фани купили раніше, залишаються дійсними.