Відомий британський гурт Pet Shop Boys долучився до акції на підтримку України в Лондоні

Відомий британський дует Pet Shop Boys взяв участь у масштабній акції солідарності з Україною, яка відбулася 24 лютого у Лондоні. Ніл Тенант та Кріс Лоу поділилися кадрами з місця подій.

Що важливо, це вже не вперше вони висловили підтримку Україні. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку гурту.

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Так, ввечері 24 лютого учасники гурту Pet Shop Boys особисто приєдналися до заходу на Трафальгарській площі в центрі британської столиці.

Відомо, що загалом подія зібрала близько 15 тисяч людей та стала частиною глобальної ініціативи Stand with Ukraine, в рамках якої акції на підтримку України пройшли у понад 500 містах світу.

У коментарях під публікацією шанувальники підтримали Pet Shop Boys та висловили їм вдячність.

Що відомо про Pet Shop Boys та їхню підтримку України

Pet Shop Boys – один з найуспішніших британських музичних колективів, утворений у 1981 році. Гурт, назва якого перекладається українською як "Парубки із зоокрамнички", працює у стилі електронної музики та синті-попу.

Дует неодноразово висловлював свою підтримку Україні та критикував російську агресію. Так, 20 лютого 2025 року Pet Shop Boys випустили пісню Hymn, присвячену російському опозиціонеру Олексію Навальному, який загинув рік тому в колонії. У тексті композиції музиканти бажають Росії звільнитися від "отрути Путіна", "жорстокості" та "брехні своїх лідерів".

Pet Shop Boys – Hymn: дивіться відео онлайн

Раніше, у лютому 2023 року, гурт презентував трек Living In The Past про президента Росії Володимира Путіна, в якому зазначалося, що російський лідер прагне викликати страх, подібний до часів правління Йосипа Сталіна.

Pet Shop Boys – Living In The Past: дивіться відео онлайн