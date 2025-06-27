Колишня учасниця Open Kids вперше стала мамою: зворушливі фото з пологового

Українська співачка та ексучасниця популярного дитячого гурту Open Kids Ангеліна Романовська вперше стала мамою. Вона поділилася зворушливими фото з пологового будинку.

Крім того, вже розсекретила стать дитини. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ангеліни Романовської.

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Так, з'ясувалося, що виконавиця народила донечку. На світлинах Ангеліна тримає її на руках та годує просто в лікарняній палаті. В емоційному дописі виконавиця зізналася, що досі не може повірити у свій новий статус та подякувала долі за цей неоціненний подарунок.

Ти тут. Наша донечка. Досі не можу повірити, що я стала мамою. Це була нелегка подорож, але Бог точно знав, коли ти повинна була з'явитися. Ти та, хто нам снилася. І тепер ти в мене на руках,

– написала Романовська.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії Ангеліна разом із коханим переїхала до США, там і народилася їхня донька. Співачка не приховувала, що рішення залишити рідну країну було одним із найважчих у житті, а період адаптації виявився непростим.

Довгий час артистка доволі рідко з'являлася у соцмережах і не афішувала особисте. Проте напередодні пологів почала ділитися моментами підготовки до материнства: показувала облаштування дитячої кімнати та вибір коляски для донечки.

Варто зазначити, що Ангеліна Романовська вже понад сім років у стосунках зі своїм коханим і батьком дитини.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про поповнення в сім'ї ще однієї української зірки. Телеведуча Леся Нікітюк народила первістка.