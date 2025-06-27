Пара була разом понад три роки, але зараз прийняла рішення рухатися окремо. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Люлєнова.

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Про завершення стосунків Іван та Ліза оголосила у спільному дописі в соцмережах. Вони поділилися емоційним відео: у ньому дівчина виконує проникливий контемпорарі-танець під пісню Люлєнова.

Ми більше не разом. Ми розійшлись, але розійшлись по дорослому та залишились в гарних стосунках. Ніяких скандалів і негативу між нами немає. Ми вдячні один одному за цей шлях. Вдячні один одному за все,

– зазначили артисти під роликом.

Причин розриву вони вирішили не озвучувати, однак підкреслили, що зробили це обдумано і з повагою один до одного.

Нагадаємо, нещодавно ще один зірка "Ліги сміху" повідомив про розрив стосунків. Віктор Розовий розлучився з дружиною.