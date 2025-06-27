Пара была вместе более трех лет, но сейчас приняла решение двигаться отдельно. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Люленова.

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О завершении отношений Иван и Лиза объявили в совместном посте в соцсетях. Они поделились эмоциональным видео: в нем девушка выполняет проникновенный контемпорари-танец под песню Люленова.

Мы больше не вместе. Мы разошлись, но разошлись по взрослому и остались в хороших отношениях. Никаких скандалов и негатива между нами нет. Мы благодарны друг другу за этот путь. Благодарны друг другу за все,

– отметили артисты под роликом.

Причин разрыва они решили не озвучивать, однако подчеркнули, что сделали это обдуманно и с уважением друг к другу.

Напомним, недавно еще одна звезда "Лиги смеха" сообщил о разрыве отношений. Виктор Розовый развелся с женой.