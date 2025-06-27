Кроме того, уже рассекретила пол ребенка. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ангелины Романовской.

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Так, выяснилось, что исполнительница родила дочь. На фотографиях Ангелина держит ее на руках и кормит прямо в больничной палате. В эмоциональном посте исполнительница призналась, что до сих пор не может поверить в свой новый статус и поблагодарила судьбу за этот неоценимый подарок.

Ты здесь. Наша дочь. До сих пор не могу поверить, что я стала мамой. Это было нелегкое путешествие, но Бог точно знал, когда ты должна была появиться. Ты та, кто нам снилась. И теперь ты у меня на руках,

– написала Романовская.

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения России Ангелина вместе с любимым переехала в США, там и родилась их дочь. Певица не скрывала, что решение покинуть родную страну было одним из самых тяжелых в жизни, а период адаптации оказался непростым.

Долгое время артистка довольно редко появлялась в соцсетях и не афишировала личное. Однако накануне родов начала делиться моментами подготовки к материнству: показывала обустройство детской комнаты и выбор коляски для дочери.

Стоит отметить, что Ангелина Романовская уже более семи лет в отношениях со своим возлюбленным и отцом ребенка.

Напомним, накануне стало известно о пополнении в семье еще одной украинской звезды. Телеведущая Леся Никитюк родила первенца.