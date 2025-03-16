Учасниця шоу "Супер топмодель по-українськи" Анна Суліма вперше стане мамою

Учасниця шоу "Супер топмодель по-українськи" та "Екси" Анна Суліма вагітна первістком. Вона поділилась кількома фото та відео, на яких видно вже доволі округлий животик.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Суліми. Батьком дитини став іноземець.

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Спершу Анна Суліма поділилась відео, на якому танцює зі своїм обранцем, де й оголосила про вагітність. У коментарях під дописом люди вітають пару. Цікаво, що дехто в шоці з новини.

Згодом блогерка опублікувала ще кілька фото з вагітним животиком.

Анна Суліма з коханим / Фото palmer_production_us:

Анна Суліма відповіла на питання про вагітність та коханого

Анна Суліма також відповіла на питання підписників в інстаграм-сторіс. Блогерка розповіла, що познайомилася з коханим декілька років тому, коли прилетіла в Лос-Анджелес. Дівчина погано знала англійську, тож вони спілкувалися жестовою мовою. Однак зауважила, що з першого дня між ними "був якийсь магічний контакт".

Потім він вчив мене англійської, ми почали разом тренуватись в залі, багато їздити на океан та пили смачну "Маргариту", потім подорожі, життя разом. І якось так у нас все закрутилась, і з того дня ми разом,

– поділилась Суліма.

За словами Анни, коханий був дуже щасливий, коли дізнався, що вона вагітна. Також блогерка розповіла, що вагітність була запланованою, а перші місяці проходили добре, зокрема не було токсикозу.

Єдине – болів живіт, як перед менструацією (майже весь час), не знаю, чому про це ніхто не говорить, та дуже хотілось спати. Я спала мінімум по 10-13 годин у день. А так все супер,

– пригадала блогерка.

Крім того, Суліма зізналась, що все життя мріяла про сина. Однак пара буде рада і хлопчику, і дівчинці. До речі, стать майбутньої дитини вони дізнаються незабаром – на гендер-паті.

Анна Суліма відповіла на питання підписників:

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