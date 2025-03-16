Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Сулимы. Отцом ребенка стал иностранец.

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Сначала Анна Сулима поделилась видео, на котором танцует со своим избранником, где и объявила о беременности. В комментариях под заметкой люди поздравляют пару. Интересно, что некоторые в шоке от новости.

Впоследствии блогерша опубликовала еще несколько фото с беременным животиком.

Анна Сулима с любимым / Фото palmer_production_us:

Анна Сулима ответила на вопросы о беременности и любимом

Анна Сулима также ответила на вопросы подписчиков в инстаграм-сторис. Блогерша рассказала, что познакомилась с любимым несколько лет назад, когда прилетела в Лос-Анджелес. Девушка плохо знала английский, поэтому они общались на жестовом языке. Однако заметила, что с первого дня между ними "был какой-то магический контакт".

Затем он учил меня английскому, мы начали вместе тренироваться в зале, много ездить на океан и пили вкусную "Маргариту", потом путешествия, жизнь вместе. И как-то так у нас все закрутилось, и с того дня мы вместе,

– поделилась Сулима.

По словам Анны, любимый был очень счастлив, когда узнал, что она беременна. Также блогерша рассказала, что беременность была запланированной, а первые месяцы проходили хорошо, в частности не было токсикоза.

Единственное – болел живот, как перед менструацией (почти все время), не знаю, почему об этом никто не говорит, и очень хотелось спать. Я спала минимум по 10-13 часов в день. А так все супер,

– вспомнила блогерша.

Кроме того, Сулима призналась, что всю жизнь мечтала о сыне. Однако пара будет рада и мальчику, и девочке. Кстати, пол будущего ребенка они узнают вскоре – на гендер-пати.

Анна Сулима ответила на вопросы подписчиков:

Напомним, на днях блогерша Таня Пренткович родила дочь. Девочку назвали Эвой.