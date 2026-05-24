Після масованого удару: художній музей у Києві закривається на невизначений термін

Російські загарбники обстріляли Київщину – пошкоджень зазнали житлові будівлі та пам'ятки архітектури. Також стало відомо, що постраждав Національний художній музей України.

На сторінці художнього музею у фейсбуці повідомили, що він зачиняється "на невизначений термін". Про відкриття обіцяють повідомити додатково.

У Міністерстві культури зазначили, що Національний художній музей України зазнав пошкоджень через вибухову хвилю. Працівники музею та колекція не постраждали.

Наразі профільні служби оглядають будівлю, фіксують масштаби руйнувань та наслідки обстрілу. Важливо, що будівля художнього музею – це пам'ятка архітектури та монументального мистецтва.

Національний художній музей України – це місце, де зберігається історія українського мистецтва. Росія систематично атакує цивільну інфраструктуру й культурні інституції. Кожен такий удар – спроба залякати та знищити нашу ідентичність,

– підкреслила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України Тетяна Бережна.

Національний художній музей України постраждав від вибухової хвилі / Фото з фейсбуку Мінкульту

Нагадаємо, вночі 24 травня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти атакували Київщину, Черкащину, Кіровоградську та Хмельницьку область. Окрім того, ворог вдарив балістичною ракетою "Орешнік" по Білій Церкві.

Що варто знати про NAMU?

Національний художній музей України – один з найбільших та найстаріших музеїв країни. Його заснували у серпні 1899 року, а відкрили у грудні 1904.

Станом на початок XXI століття музейні фонди нараховували близько 40 тисяч експонатів. Там збережена унікальна колекція творів українського живопису, скульптури та іконопису від княжої доби та давнього іконопису до сучасного мистецтва.