Україна посіла 9 місце на Євробаченні: Тімур Мірошниченко пояснив, що вплинуло на результат

Незмінний коментатор Євробачення Тімур Мірошниченко відреагував на цьогорічний результат України в конкурсі. Та розповів, які відгуки чув від іноземних журналістів та колег.

Гурт Ziferblat посів 9 місце у фіналі Євробачення-2025. Тімур Мірошниченко висловився про цей результат для Радіо NV, передає Show 24.

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На думку коментатора конкурсу, український гурт найкраще виступив у гранд-фіналі. Однак трохи слабшим був їхній виступ у п'ятницю, коли голосують національні журі. Тімур вважає, якби у п'ятницю все пройшло так само як у суботу, Ziferblat потрапив би у п'ятірку найкращих учасників.

Я думаю, що конкретно в гранд-фіналі виступ – це був пік. Це був дійсно найкращий виступ Ziferblat з цією піснею за всю історію існування гурту. На жаль, цього не сталося під час п'ятничного jury-final, коли голосують національні журі. Трошечки не так впевнено це було, і це відобразилося на результатах голосуваннях національних журі,

– поділився Мірошниченко.

Нагадаємо, гурт Ziferblat отримав 60 балів від національних журі (жодна країна не дала українцям 12 балів) та 158 балів від глядачів. Максимальний бал представники України отримали від Польщі, Чехії, Іспанії.

Тімур Мірошниченко про відгуки інших країн

Шоумен зазначив, що від іноземних професіоналів, музичних журналістів чув позитивні відгуки. За його словами, Україну завжди поважають на Євробаченні.

Україна – єдина, яка завжди кваліфікувалася в гранд-фінал. Ми вже який рік поспіль завжди не просто в фіналі, а в топ-10. Це дійсно унікальні показники. І, звісно, ці журналісти завжди відмічають, що Україна не повторюється. Україна кожного разу не копіює ні когось, ні саму себе. Вона кожного разу нова,

– підкреслив слова колег Тімур Мірошниченко.

Коментатор додав, що Ziferblat – це нішева й у якомусь значенні не популярна музика. Але "фірмова, класна, сучасна". І чудово, що так звучить саме Україна.