Пішов на хитрість: українець приніс прапор на сцену Imagine Dragons, не зважаючи на заборону

На концерті Imagine Dragons у Варшаві заборонили приносити прапори інших країн. Водночас український фанат знайшов спосіб, як обійти цю заборону.

Креативність хлопця викликала захват у соцмережах. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт stock_optom.

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Так, 19 липня культовий американський гурт виступив у Варшаві на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського. У межах заходу діяв обмежений перелік дозволених предметів – зокрема, не можна було заходити з прапорами інших країн. Проте один з українських глядачів знайшов несподіване рішення: він заховав невеликий прапор у свій кросівок, замість устілки. Завдяки цьому йому вдалося непомітно пронести заборонений стяг.

Відео з хитрим лайфхаком вже переглянули понад 2,6 мільйона разів. У коментарях користувачі захоплюються винахідливістю хлопця.

Як українець приніс заборонений український прапор на концерт Imagine Dragons: дивіться відео онлайн

Зауважимо, синьо-жовтий прапор під час концерту Imagine Dragons все ж неодноразово з'явився на сцені. За словами очевидців, фронтмен гурту Ден Рейнольдс двічі підіймав український стяг, а також тримав його в руках, коли музиканти прощалися з публікою.