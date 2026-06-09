Show24 Українські зірки Дівчинка без зв'язків і привілеїв, – українка перемогла на конкурсі "Міс Європа 2026"
9 червня, 15:53
2

Дівчинка без зв'язків і привілеїв, – українка перемогла на конкурсі "Міс Європа 2026"

Марія Касій

Днями відбувся престижний конкурс краси Miss Europe Continental Pageant 2026. Перемогу здобула представниця України Ксенія Лугиня.

Українка розповіла про свій тріумф на сторінці в інстаграмі. Вона поділилась фото з конкурсу та показала свої знімки в короні. 

До слова Мішель Шотропа представила Україну на Miss Eco International: яке місце вона посіла 

Корона їде до України. Я змогла. Дівчинка без зв'язків і привілеїв, яка просто вірила у свої мрії, сьогодні стоїть на міжнародній сцені з короною Міс Європа, 
– поділилась Ксенія Лугиня.

Дівчина додала, що цей конкурс не тільки про зовнішню красу, але й про історію жінки, її життєвий шлях та позицію. 

"Ця корона – про силу української жінки. Про шлях через труднощі. Про віру в себе тоді, коли ніхто не вірить. Про сміливість мріяти та діяти", – зазначила Ксенія. 

Тріумфаторка конкурсу зізналась, що щаслива, що мала честь гідно представити Україну на міжнародному конкурсі й привезти титул додому. Попереду її чекають інші соціальні проєкти. 

У яких образах Ксенія представляла Україну? 

Ксенія Лугиня приміряла кілька образів на міжнародному конкурсі. Для представлення країни вона обрала вишиту сорочку та довгу спідницю з квітковим візерунком. Її образ доповнювали пишні коралі, великий вінок на голові та український прапор, який модель несла в руках.

Ксенія Лугиня на презентації країни: відео

На оголошенні переможниці українка обрала вишукану довгу атласну сукню насиченого червоного кольору з золотими вставками. Вбрання доповнювали рукавички та напівпрозовий бежевий верх.

Пов'язані теми:

Конкурс краси Українські зірки