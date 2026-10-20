Підкорили світові подіуми й знімалися для Vogue: де зараз українські супермоделі 90-х і 00-х

Влада Литовченко, Сніжана Онопко, Наталія Гоцій та Алла Костромічова свого часу підкорили світ моди. Як склалися їхні кар'єри, чим вони займаються сьогодні та які подробиці їхнього життя обговорюють досі?

У 90-х і 2000-х українські моделі ставали обличчями відомих брендів, з'являлися на обкладинках глянцю та виходили на подіуми Парижа, Мілана й Нью-Йорка. Деякі з них згодом змінили професію, інші залишилися в модній індустрії. 24 Канал розповідає, як склалося їхнє життя та чим вони займаються тепер.

Влада Литовченко

У 1995 році Влада Литовченко здобула титул "Міс Україна" й стала однією з найвідоміших моделей свого покоління. Її впізнавали за елегантним стилем і ефектною зовнішністю.

Влада Литовченко тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Згодом Литовченко відійшла від модельного бізнесу та зосередилася на культурі й науці. Вона здобула ступінь кандидата історичних наук і очолила Вишгородський історико-культурний заповідник. Тепер її професійне життя пов'язане зі збереженням української історії та культурної спадщини.

Сніжана Онопко

Сніжана Онопко стала однією з найуспішніших українських моделей 2000-х. Вона двічі з'являлася на обкладинці італійського Vogue та працювала з такими модними домами, як Prada, Gucci й Dolce & Gabbana.

Сніжана Онопко тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Після перерви в кар'єрі модель знову почала з'являтися на публіці. У 2025 році вона обвінчалася з коханим у Ризі, а у 2026 році привернула увагу виходом на Каннському кінофестивалі. Онопко й сьогодні залишається впізнаваною представницею української моди.

Наталія Гоцій

У 2004 році Наталія Гоцій перемогла на міжнародному конкурсі Ford Models Supermodel of the World. Це стало початком її міжнародного успіху: модель брала участь у показах Dior, Gucci та Valentino й працювала з відомими глянцевими виданнями.

Наталія Гоцій тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Крім модельної кар'єри, вона розвивала власний YouTube-канал "Бути Гоцій", де говорила про особисте життя й ділилася власним досвідом. У 2022 році модель розповідала, що живе з родиною у Франції, багато подорожує, а в липні 2026-го показала рідкісні фото зі своїми синами. Окрему увагу привернула її історія з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Гоцій публічно підтвердила, що вони були в романтичних стосунках, однак згодом розійшлися. У 2021 році модель також з'явилася в кліпі гурту "Імперії впадуть".

Алла Костромічова

Алла Костромічова побудувала міжнародну кар'єру, співпрацюючи з Givenchy, Dior і Valentino. В Україні її добре знають не лише як модель, а й як ведучу проєктів "Топ-модель по-українськи" та "Супермодель по-українськи". Вона також заснувала модельну агенцію KModels. Алла виховує двох дітей із чоловіком Джейсоном Капоне: сина Сальваторе, який народився у 2015 році, та доньку Аврору, яка з'явилася на світ у 2023-му.

Алла Костромічова тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

На відміну від багатьох колег, Алла продовжує працювати у fashion-індустрії. Вона поєднує модельні зйомки з телевізійними проєктами й вихованням дітей. Проте після початку повномасштабної війни модель розкритикували за те, що вона продовжила спілкуватися російською. У відповідь Костромічова заявила, що самостійно обирає мову спілкування та керується людяністю, а не політичними міркуваннями.

Аліна Байкова

Аліна Байкова родом із Кропивницького, але її кар'єра давно вийшла за межі України. Вона співпрацювала з відомими брендами, з'являлася на сторінках модних журналів і стала помітною гостею міжнародних світських заходів.

Аліна Байкова тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Сьогодні Байкова залишається частиною світської модної сцени. Вона відвідує престижні події та використовує свою публічність, щоб говорити про Україну перед міжнародною аудиторією. Аліна розвиває власний проєкт — застосунок для замовлення та доставки квіткових букетів у різних країнах Європи. Зараз вона мешкає в Нью-Йорку, де продовжує будувати кар’єру та залишатися частиною світу високої моди.

Та не всі українські знаменитості залишаються у професії, яка принесла їм популярність. Дехто з них згодом знаходить себе у зовсім іншій сфері – від психології до бізнесу. Хто наважився кардинально змінити кар'єрний шлях і чим займається тепер.