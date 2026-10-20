Підкорили світові подіуми й знімалися для Vogue: де зараз українські супермоделі 90-х і 00-х
Влада Литовченко, Сніжана Онопко, Наталія Гоцій та Алла Костромічова свого часу підкорили світ моди. Як склалися їхні кар'єри, чим вони займаються сьогодні та які подробиці їхнього життя обговорюють досі?
У 90-х і 2000-х українські моделі ставали обличчями відомих брендів, з'являлися на обкладинках глянцю та виходили на подіуми Парижа, Мілана й Нью-Йорка. Деякі з них згодом змінили професію, інші залишилися в модній індустрії. 24 Канал розповідає, як склалося їхнє життя та чим вони займаються тепер.
Влада Литовченко
У 1995 році Влада Литовченко здобула титул "Міс Україна" й стала однією з найвідоміших моделей свого покоління. Її впізнавали за елегантним стилем і ефектною зовнішністю.
Згодом Литовченко відійшла від модельного бізнесу та зосередилася на культурі й науці. Вона здобула ступінь кандидата історичних наук і очолила Вишгородський історико-культурний заповідник. Тепер її професійне життя пов'язане зі збереженням української історії та культурної спадщини.
Сніжана Онопко
Сніжана Онопко стала однією з найуспішніших українських моделей 2000-х. Вона двічі з'являлася на обкладинці італійського Vogue та працювала з такими модними домами, як Prada, Gucci й Dolce & Gabbana.
Після перерви в кар'єрі модель знову почала з'являтися на публіці. У 2025 році вона обвінчалася з коханим у Ризі, а у 2026 році привернула увагу виходом на Каннському кінофестивалі. Онопко й сьогодні залишається впізнаваною представницею української моди.
Наталія Гоцій
У 2004 році Наталія Гоцій перемогла на міжнародному конкурсі Ford Models Supermodel of the World. Це стало початком її міжнародного успіху: модель брала участь у показах Dior, Gucci та Valentino й працювала з відомими глянцевими виданнями.
Крім модельної кар'єри, вона розвивала власний YouTube-канал "Бути Гоцій", де говорила про особисте життя й ділилася власним досвідом. У 2022 році модель розповідала, що живе з родиною у Франції, багато подорожує, а в липні 2026-го показала рідкісні фото зі своїми синами. Окрему увагу привернула її історія з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Гоцій публічно підтвердила, що вони були в романтичних стосунках, однак згодом розійшлися. У 2021 році модель також з'явилася в кліпі гурту "Імперії впадуть".
Алла Костромічова
Алла Костромічова побудувала міжнародну кар'єру, співпрацюючи з Givenchy, Dior і Valentino. В Україні її добре знають не лише як модель, а й як ведучу проєктів "Топ-модель по-українськи" та "Супермодель по-українськи". Вона також заснувала модельну агенцію KModels. Алла виховує двох дітей із чоловіком Джейсоном Капоне: сина Сальваторе, який народився у 2015 році, та доньку Аврору, яка з'явилася на світ у 2023-му.
На відміну від багатьох колег, Алла продовжує працювати у fashion-індустрії. Вона поєднує модельні зйомки з телевізійними проєктами й вихованням дітей. Проте після початку повномасштабної війни модель розкритикували за те, що вона продовжила спілкуватися російською. У відповідь Костромічова заявила, що самостійно обирає мову спілкування та керується людяністю, а не політичними міркуваннями.
Аліна Байкова
Аліна Байкова родом із Кропивницького, але її кар'єра давно вийшла за межі України. Вона співпрацювала з відомими брендами, з'являлася на сторінках модних журналів і стала помітною гостею міжнародних світських заходів.
Сьогодні Байкова залишається частиною світської модної сцени. Вона відвідує престижні події та використовує свою публічність, щоб говорити про Україну перед міжнародною аудиторією. Аліна розвиває власний проєкт — застосунок для замовлення та доставки квіткових букетів у різних країнах Європи. Зараз вона мешкає в Нью-Йорку, де продовжує будувати кар’єру та залишатися частиною світу високої моди.
Та не всі українські знаменитості залишаються у професії, яка принесла їм популярність. Дехто з них згодом знаходить себе у зовсім іншій сфері – від психології до бізнесу. Хто наважився кардинально змінити кар'єрний шлях і чим займається тепер.