Костромічова розповіла, що отримала коментар про те, що вона "вже не та". Жінка зізналась, що ці слова її зачепили, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм моделі.

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Алла Костромічова наголосила на тому, що не потрібно створювати собі кумирів. За її словами, люди формують ідеал, а потім дивуються, що з віком їхні кумири змінюються і не виглядають так, як "на журнальних сторінках 20 років тому". Модель привела у приклад 66-річну американську співачку Мадонну.

Але люди у своїй більшості неусвідомлені. Тому весь цей процес залишається за кадром, зокрема і розуміння того, що якщо старість відбувається з твоїм кумиром, то точно, напевно, і без сумнівів станеться і з тобою. Але прийняти це складно. І ось людина бере і кидає це своє розчарування часом прямо в обличчя свого кумира, яке подорослішало. На, мовляв, ще й мій страх зморшок потримай, бо для мене він нестерпний,

– написала Костромічова.

Модель додала, що народила двох дітей і у свої 38 років вже не така, як у 18. Вона звернулася до хейтера, який залишив образливий коментар, зауваживши, що "з часом люди й справді змінюються".

Позиція Алли Костромічової щодо російської мови

Варто зазначити, що колишня ведуча шоу "Супермодель по-українськи" вже багато років мешкає за кордоном, в Україну вона приїжджала суто по робочих питаннях. Свою сторінку в інстаграмі Алла Костромічова веде російською та англійською мовою, українську можна побачити лише зрідка.

Якось у моделі спитали, чому вона продовжує використовувати російську мову. Тоді жінка відповіла, що її найбільша цінність – це людяність, а за свої вчинки та думки відповідатиме перед Богом.

"І якщо одного дня я маю подивитися в очі Богові й відповісти за свій шлях, свої вибори та рішення, цінності й цілі – я зі спокійною душею це зроблю. Я відповім за всіма критеріями, і я впевнена, що мова, якою я розмовляю, не є одним із них", – висловилася Алла Костромічова.