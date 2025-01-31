Народна артистка України також розповіла, де саме було зроблене те фото з сестрою. Подробицями Сумська поділилась у програмі "ЖВЛ представляє", пише 24 Канал.

До слова Ольга Сумська показала рідкісне фото з сестрою, з якою має непрості стосунки

Ольга Сумська зізналася, що їй вдалося помиритися зі сестрою Наталією. Зараз вони спілкуються.

Я думаю, що всі ті непорозуміння в минулому. Нехай Господь нас єднає заради миру в родині – це найголовніше. Наталка – моя друга мама, хоч би що там було. Вона – моя хресна мама в кіно. Я її дуже люблю. Вона – неймовірна, талановита, і нехай Господь нас єднає якомога більше і частіше скрізь,

– розповіла Сумська.

Водночас акторка не відповіла на питання, хто перший пішов на примирення. Однак вона зізналася, що мріє зібратися за родинним столом.

Ольга Сумська розповіла про архівне фото з сестрою

Архівне фото з Наталією, яким вона поділилася у своєму інстаграмі, Ольга Сумська знайшла в архівах покійної мами. Зараз акторка шукає його автора. Народна артистка України дізналася, що знімок був зроблений на кораблі в рамках кінофестивалю 90-х років "Стожари". Як виявилося, його вирізали із газети.

Це шедевр, я вважаю. Тому що композиція, дух України, дві сестри – родина Сумських. Неперевершено,

– зазначила акторка.

Ольга Сумська зі сестрою Наталією / Фото з інстаграму акторки

До речі, Сумська шукає оригінальну фотографію або плівку, оскільки для акторки вона важлива.