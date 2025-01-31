Народная артистка Украины также рассказала, где именно было сделано то фото с сестрой. Подробностями Сумская поделилась в программе "ЖВЛ представляет", пишет 24 Канал.

К слову Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой, с которой имеет непростые отношения

Ольга Сумская призналась, что ей удалось помириться с сестрой Натальей. Сейчас они общаются.

Я думаю, что все те недоразумения в прошлом. Пусть Господь нас объединит ради мира в семье – это самое главное. Наташа – моя вторая мама, хоть бы что там было. Она – моя крестная мама в кино. Я ее очень люблю. Она – невероятная, талантливая, и пусть Господь нас объединяет как можно больше и чаще везде,

– рассказала Сумская.

В то же время актриса не ответила на вопрос, кто первый пошел на примирение. Однако она призналась, что мечтает собраться за семейным столом.

Ольга Сумская рассказала об архивном фото с сестрой

Архивное фото с Натальей, которым она поделилась в своем инстаграме, Ольга Сумская нашла в архивах покойной мамы. Сейчас актриса ищет его автора. Народная артистка Украины узнала, что снимок был сделан на корабле в рамках кинофестиваля 90-х годов "Стожары". Как оказалось, его вырезали из газеты.

Это шедевр, я считаю. Потому что композиция, дух Украины, две сестры – семья Сумских. Непревзойденно,

– отметила актриса.

Ольга Сумская с сестрой Натальей / Фото из инстаграма актрисы

Кстати, Сумская ищет оригинальную фотографию или пленку, поскольку для актрисы она важна.