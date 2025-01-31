Костромичева рассказала, что получила комментарий о том, что она "уже не та". Женщина призналась, что эти слова ее задели, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм модели.

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Алла Костромичева отметила, что не нужно создавать себе кумиров. По ее словам, люди формируют идеал, а потом удивляются, что с возрастом их кумиры меняются и не выглядят так, как "на журнальных страницах 20 лет назад". Модель привела в пример 66-летнюю американскую певицу Мадонну.

Но люди в своём большинстве неосознанные. Поэтому весь этот процесс остаётся за кадром, в том числе и понимание того, что если старость происходит с твоим кумиром, то уж точно, наверняка и без сомнений произойдёт и с тобой. Но принять это сложно. И вот человек берёт и кидает это своё разочарование временем прямо в повзрослевшее лицо своего кумира. На, мол, ещё и мой страх морщин подержи, ибо для меня он невыносим.,

– написала Костромичева.

Модель добавила, что родила двоих детей и в свои 38 лет уже не такая, как в 18. Она обратилась к хейтеру, который оставил оскорбительный комментарий, заметив, что "со временем люди и правда меняются".

Позиция Аллы Костромичевой относительно русского языка

Стоит отметить, что бывшая ведущая шоу "Супермодель по-украински" уже много лет живет за границей, в Украину она приезжала сугубо по рабочим вопросам. Свою страницу в инстаграме Алла Костромичева ведет на русском и английском языке, украинский можно увидеть лишь изредка.

Как-то у модели спросили, почему она продолжает использовать русский язык. Тогда женщина ответила, что ее самая большая ценность – это человечность, а за свои поступки и мысли будет отвечать перед Богом.

"И если однажды я должна посмотреть в глаза Богу и ответить за свой путь, свои выборы и решения, ценности и цели – я со спокойной душой это сделаю. Я отвечу по всем критериям, и я уверена, что язык, на котором я разговариваю, не является одним из них", – высказалась Алла Костромичева.