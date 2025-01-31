Найпопулярніші зірки 70-90-х років: як вони виглядають та чим займаються сьогодні

Українська естрада завжди була багата на талановитих артистів. Їхні голоси ставали вершиною мистецтва, а пісні зачаровували глибиною слів.

Василь Зінкевич, Алла Кудлай, Павло Зібров, Віктор Павлік та інші – це ті артисти, чия музика була взірцем для наслідування. У матеріалі Show24 пропонуємо порівняти, як виглядали зірки на початку кар'єри та який вигляд мають сьогодні, й чи залишились вони вірними музичному мистецтву.

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Василь Зінкевич

Співак народився 1 травня 1945 року у селі Васьківці сьогоднішньої Хмельницької області. Свого часу Зінкевич став художнім керівником народного ансамблю танцю "Смеречина". Окрім постановок номерів, чоловік ще й займався пошиттям сценічних костюмів.

Згодом артист став першим солістом-чоловіком у жіночому колективі ВІА. За деякий до колективу доєднується Назарій Яремчук, і утворюється легендарне тріо, яке заспівало "Червону руту" у Москві на фіналі конкурсу "Пісня року – 1971".

Зінкевич, Яремчук, Івасюк – "Червона рута": дивіться відео онлайн

Цей виступ став переломним моментом у кар'єрі як Зінкевича, так і Івасюка, а також усього ВІА "Смерічка". Він приніс їм приголомшливий успіх і миттєву славу на теренах усього Радянського Союзу.

Поєднуючи талант співака з креативністю модельєра, він спільно з Аллою Дутковською створив унікальну колекцію костюмів під назвою "Горянка" спеціально для солістів ВІА "Смерічки".

Внесок Зінкевича у розвиток української культури залишився поміченим зі сторони держави. Зокрема, йому вручили Державну премію Шевченка та орден Ярослава Мудрого IV ступеня, нагородили званням Героя України та почесного громадянина Луцька, створили персональну зірку на "Алеї зірок" у Києві тощо.

Як виглядав Василь Зінкевич у молодості та зараз / Фото з відкритих джерел

Сьогодні Зінкевич проводить більшість часу у Києві, а концерти дає все рідше.

Софія Ротару

У школі Ротару була активною учасницею художньої самодіяльності, а згодом вступила до Чернівецького музичного училища. У 1971 році її запросили на головну роль у фільмі "Червона рута". Популярність співачка отримала завдяки виконанню легендарної пісні, яка однойменна до назви фільму, яку написав Володимир Івасюк.

Софія Ротару – "Червона рута": дивіться відео онлайн

Артистка виконує пісні багатьма мовами: українською, російською, молдавською, болгарською, сербською, італійською, англійською, німецькою та іншими. Софія Ротару отримала чимало нагород і премій в СРСР, а пізніше – в Україні, Росії та Молдові.

Який мала вигляд Софія Ротару у молодості та зараз / Фото з інстаграму співачки

Зазначимо, що сьогодні достеменно невідомо, де саме перебуває виконавиця. За словами продюсера Леоніда Дзюника, артистка живе в США, але лишається громадянкою України.

Її сестра Ауріка запевняла, що Софія живе у своєму особняку в селі П'ятихатки, що під Києвом. А от російський продюсер Ілля Салагані зробив заяву, що зірка живе в Італії з родиною, де придбала власне житло.

Павло Зібров

У 20 років Зібров вступив до Київської консерваторії імені Чайковського й вже тоді паралельно працював у Державному естрадно-симфонічному оркестрі України. Уже в 1993 році Павло Миколайович отримав звання заслуженого артиста України. Одні з найкращих плодів творчої діяльності з'явились у співпраці з поетом Юрієм Рибчинським. Мабуть, усі чули такі популярні пісні, як "Мертві бджоли не гудуть", "День народження" та "Хрещатик".

Павло Зібров – "День народження": дивіться відео онлайн

У 1994 році виконавець разом із дружиною Мариною заснували перший приватний театр пісні імені Павла Зіброва. За два роки Леонід Кучма підписав наказ про присвоєння співаку звання народного артиста України.

Як виглядав Павло Зібров у молодості та зараз / Фото з інстаграму артиста

У 2019 році артист застрахував свої вуса на 270 тисяч доларів й тоді ж випустив пісню та кліп "Вуса-Бренд". Крім того, співакові неодноразово ставлять питання щодо того, чому він не на фронті. Зібров вважає, що культурний фронт є також важливим. Не всі можуть піти "на нуль".

Лілія Сандулесу

Артистка почала виступати на професійній сцені в 1977 році у складі ВІА "Жива вода". Брала участь у різних конкурсах, де посідала призові місця. Виступала в дуеті з Іво Бобулом, а згодом вийшла заміж за співака, однак шлюб протримався лиш 10 років.

У 1987 році Сандулесу надали звання заслуженої артистки, ще за 10 років отримала звання народної артистки України.

Лілія Сандулесу – "Жіноча доля": дивіться відео онлайн

Сьогодні співачка продовжує виступати та давати концерти містами України.

Який мала вигляд Лілія Сандулесу у молодості та зараз / Фото з інстаграму співачки

Віктор Павлік

Коли хлопцю виповнилось 13 років, він уже був учасником вокально-інструментального ансамблю та грав у районному Будинку культури. Згодом Павлік став художнім керівником вокально-інструментального ансамблю "Еверест".

З 1992 по 1995 рік був частиною колективу "Анна-Марія" у Тернопільській обласній філармонії. Трек "Ти подобаєшся мені" став для співаків і музикантів так званою "візитівкою", яка знову примножила їхню популярність.

"Анна-Марія" – "Ти подобаєшся мені": дивіться відео онлайн

Згодом гурт розпався й артист почав працювати над сольною кар'єрою. Протягом своєї творчої діяльності він дав понад 4000 сольних виступів не тільки в Україні, але й у США, Канаді, Туреччині та інших країнах.

Як виглядав Павло Зібров у молодості та зараз / Фото з інстаграму співака

Влітку 2023 року в артиста виявила ваду серця, яка загрожувала йому раптовою смертю. Взимку Павліка госпіталізували, а вже весною 2024 провели термінове оперативне втручання. Операція тривала 4 години й під час неї серце артиста зупинилось на пів години. Віктора під'єднали до апарату ШВЛ, а в реанімації чоловік пробув два дні. Сьогодні у виконавця стоїть штучний клапан з гарантією на 40 років. Щоденно Віктор має приймати різні пігулки.

Іво Бобул

Справжнє ім'я артиста – Іван Бобул. Під час служби в армії їздив із концертами по військових частинах, а професійну освіту здобував у Чернівецькому музучилищі. Був учасником різних колективів: ВІА "Море", ВІА "Віватон", ВІА "Черемош" тощо. Багато пісень з репертуару Бобула стали народними шлягерами: "Місячне колесо", "Одна єдина", "Скрипалю" тощо.

Іво Бобул – "Одна єдина": дивіться відео онлайн

У 1995 році Іво Бобулу надали звання заслуженого артиста України, у 1998 – народного артиста, у 2003 – вручили орден Ярослава Мудрого V ступеня, а у 2013 – орден "За заслуги" III ступеня.

Як виглядав Іво Бобул у молодості та зараз / Фото з фейсбуку співака

Народний артист продовжує виступати та ділиться з публікою новою творчістю.

Алла Кудлай

Артистка з 1978 року співала у народному хорі імені Григорія Верьовки, а в 1984 – стала солісткою естрадно-симфонічного оркестру Держтелерадіо України. У співачки є чимало відомих шлягерів, які принесли популярність і впізнаваність: "Красива жінка незаміжня", "Не лукав", "Невезуча", "Мелодія", "Знову цвіте матіола", "Намисто" та інші.

Алла Кудлай – "Знову цвіте матіола": слухайте пісню онлайн

У липні цього року народній артистці виповнилось 70 років. Шанувальники сподівались, що зірка організує грандіозний концерт на знак такої події, однак цього не сталось. Як пояснила сама Кудлай, у неї нема грошей для організації таких заходів.

Який мала вигляд Алла Кудлай у молодості та зараз / Фото з інстаграму співачки

Сьогодні Кудлай працює над новими піснями та створює головні убори для концертних виступів.

Степан Гіга

З 7 класу музучилища співак був у складі ансамблю "Зелені Карпати". Після цього він приєднався до "Стожар" і "Бескидів" як соліст. Після розпуску "Бескидів" Гіга активно починає розвивати сольну кар'єру, займаючись аранжуванням і написанням пісень, що зрештою призвело до створення студії звукозапису GIGARecords.

У 1995 році співак випустив свій перший сольний альбом під назвою "Друзі мої", а потім ще два альбоми "Вулиця Наталі" і "Троянди для вас".

Степан Гіга – "Друзі мої": дивіться відео онлайн

20 лютого 1998 року Гіга став заслуженим артистом України, а 28 грудня 2002 року йому надали престижне звання народного артиста.

Як виглядав Степан Гіга у молодості та зараз / Фото з фейсбуку співака

Сьогодні артист продовжує збирати повні зали на своїх концертах, а молоде покоління підспівує в унісон легендарним хітам.