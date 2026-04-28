Декого не впізнати: користувачі Threads показали архівні фото з українськими зірками

У мережі показали архівні фотографії українських зірок, серед яких Володимир Дантес, Вадим Олійник, Андрій Кузьменко. Навіть є світлина з Володимиром Зеленським, зроблена ще до його президентства.

Українка з Харкова опублікувала у Threads допис, в якому попросила інших користувачів ділитися своїми фотографіями зі знаменитостями. Чимало людей зреагували й підняли свої архіви.

Жінка показала фото з Володимиром Дантесом, на якому його не впізнати. Співак позував в образі Маленького принца – персонажа однойменної книги французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері. Він одягнув білу перуку, білу сорочку та червону жилетку.

Це я Маленький принц. Це було так давно,

– відповів у коментарях Дантес.

Володимир Дантес в образі Маленького принца / Фото з Threads alcostopom_po_galaktike

Поділились користувачі й світлинами з покійним Андрієм Кузьменком. Нагадаємо, що лідер гурту "Скрябін" трагічно загинув унаслідок ДТП 2 лютого 2015 року – йому було лише 46.

Анастасія з Кузьмою Скрябіним / Фото з Threads nastya.too

Андрій Кузьменко / Фото з Threads trila.nb

Багатьох зірок у Маріуполі (ще до того, як місто окупувала Росія) зустріла візажистка Юлія. Серед них: Віталій Козловський, Тарас Тополя, Соломія Вітвіцька, Олег Михайлюта (Фагот з ТНМК) й навіть Володимир Зеленський. Тоді нинішній президент України був учасником Студії "Квартал 95".

Юлія зі знаменитостями / Фото з Threads візажистки

Фотографка Марина показала фото з Михайлом Клименком – лідером гурту ADAM, який, на жаль, помер 7 грудня 2025 року після боротьби з туберкульозним менінгітом.

Фотографка Марина з Михайлом Клименком / Фото з Threads mrn___rmn

Психологині Ельвірі колись вдалося зустріти Володимира Дантеса та Вадима Олійника, які брали участь у 2 сезоні "Фабрики зірок" та виступали у гурті "ДіО.фільми".

Ельвіра з Володимиром Дантесом / Фото з Threads elviraa.psy

Ельвіра з Вадимом Олійником / Фото з Threads elviraa.psy

Тату-майстриня зі Львова Анастасія має цілу колекцію фото зі знаменитостями, зокрема з Олегом Скрипкою, Андрієм Хливнюком, Надією Дорофєєвою, Борисом Барським й навіть з Крейгом Девідом та INGRID.

Анастасія зі знаменитостями / Фото з Threads тату-майстрині

