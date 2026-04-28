Декого не впізнати: користувачі Threads показали архівні фото з українськими зірками
У мережі показали архівні фотографії українських зірок, серед яких Володимир Дантес, Вадим Олійник, Андрій Кузьменко. Навіть є світлина з Володимиром Зеленським, зроблена ще до його президентства.
Українка з Харкова опублікувала у Threads допис, в якому попросила інших користувачів ділитися своїми фотографіями зі знаменитостями. Чимало людей зреагували й підняли свої архіви.
Жінка показала фото з Володимиром Дантесом, на якому його не впізнати. Співак позував в образі Маленького принца – персонажа однойменної книги французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері. Він одягнув білу перуку, білу сорочку та червону жилетку.
Це я Маленький принц. Це було так давно,
– відповів у коментарях Дантес.
Поділились користувачі й світлинами з покійним Андрієм Кузьменком. Нагадаємо, що лідер гурту "Скрябін" трагічно загинув унаслідок ДТП 2 лютого 2015 року – йому було лише 46.
Багатьох зірок у Маріуполі (ще до того, як місто окупувала Росія) зустріла візажистка Юлія. Серед них: Віталій Козловський, Тарас Тополя, Соломія Вітвіцька, Олег Михайлюта (Фагот з ТНМК) й навіть Володимир Зеленський. Тоді нинішній президент України був учасником Студії "Квартал 95".
Юлія зі знаменитостями / Фото з Threads візажистки
Фотографка Марина показала фото з Михайлом Клименком – лідером гурту ADAM, який, на жаль, помер 7 грудня 2025 року після боротьби з туберкульозним менінгітом.
Психологині Ельвірі колись вдалося зустріти Володимира Дантеса та Вадима Олійника, які брали участь у 2 сезоні "Фабрики зірок" та виступали у гурті "ДіО.фільми".
Тату-майстриня зі Львова Анастасія має цілу колекцію фото зі знаменитостями, зокрема з Олегом Скрипкою, Андрієм Хливнюком, Надією Дорофєєвою, Борисом Барським й навіть з Крейгом Девідом та INGRID.
Анастасія зі знаменитостями / Фото з Threads тату-майстрині
Як у юності виглядав Кирило Буданов?
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося архівне фото Кирила Буданова.
Світлина зроблена у серпні 2003 року, коли нинішньому керівнику Офісу Президента була 17 років. Тоді вже уже знав, що вступить до військового інституту в Одесі.
Кирило Олексійович добре навчався та навіть допомагав іншим курсантам.