Руслана, Павлік, Ступка: українські зірки, чиї весілля стали причиною сімейних конфліктів

Кажуть, коханню всі віки підкорені. Але українські зірки знають, що іноді на шляху до щастя стоїть значно серйозніша перешкода – власні батьки. І якщо одні майбутні тещі просто невдоволено зітхали, то інші влаштовували справжні сімейні драми, забороняли весілля та навіть роками не розмовляли з дітьми.

24 Канал зібрав історії шести українських знаменитостей, чиї родини категорично не схвалювали їхнього вибору. Деяким закоханим довелося одружуватися потайки, інші сварилися з батьками, а хтось зрештою переконав рідних, що щастя важливіше за їхні очікування.

Руслана Лижичко



Руслана Лижичко / Фото з Інсаграму



Переможниця Євробачення-2004 Руслана вже понад 30 років перебуває у шлюбі з продюсером Олександром Ксенофонтовим. Однак мало хто знає, що колись їхнє весілля стало причиною справжнього сімейного скандалу.

Мати співачки Ніна Аркадіївна категорично не схвалювала її обранця та забороняла доньці виходити заміж. Батько також був проти цього союзу.

Утім, Руслана вирішила не дослухатися до порад. Закохані таємно одружилися у грудні 1995 року. Причому без весільної сукні, святкового костюма та пишного застілля.

Батько артистки зрештою приїхав до РАЦСу й привіз молодятам обручки. А ось мама образилася настільки, що майже п'ять років не спілкувалася з донькою.

Тоня Матвієнко



Тоня Матвієнко / Фото з Інстаграму



А ось Ніна Матвієнко свого часу була зовсім не в захваті від романтичного вибору доньки Тоні.

Причина була доволі серйозною: коли між Тонею та Арсеном Мірзояном зародилися почуття, музикант ще перебував в офіційному шлюбі.

Легендарна співачка хвилювалася за доньку та радила добре подумати, перш ніж пов'язувати життя з чоловіком. Особливо її непокоїло те, як на ці стосунки відреагує суспільство. Однак Тоня дала зрозуміти, що відмовлятися від кохання не збирається.

Згодом Ніна Митрофанівна прийняла вибір доньки та змогла знайти спільну мову із зятем. Хоча, як зізнавалася Тоня, без сімейних суперечок не обходилося.

Віталій Козловський



Віталій Козловський / Фото з Інстагарму



Коли Віталій Козловський збирався одружитися з Раміною Есхакзай, його батько, схоже, був готовий організувати цілу рятувальну операцію.

Співак зізнавався, що тато категорично не схвалював майбутню невістку та намагався переконати сина відмовитися від весілля.

Ба більше, чоловік навіть телефонував друзям Віталія та просив допомогти вплинути на його рішення.

Через це між батьком і сином спалахнув серйозний конфлікт. Вони приблизно три тижні не спілкувалися.

Утім, весілля так і не відбулося. У 2017 році Козловський та Есхакзай розійшлися, а батько артиста, за його словами, був радий такому завершенню історії.

Дмитро Ступка



Дмитро Ступка / Фото з Інстаграму



Онук легендарного Богдана Ступки теж свого часу вирішив одружитися всупереч порадам родини.

Дмитро Ступка познайомився з моделлю та телеведучою Поліною Логуновою, а вже за пів року освідчився їй.

Однак батьки актора були шоковані таким поспішним рішенням. Вони переконували сина не поспішати, адже, на їхню думку, він недостатньо добре знав майбутню дружину. Попри застереження, закохані одружилися у 2016 році.

Щоправда, сімейна ідилія так і не настала. Дмитро зізнавався, що Поліна не змогла знайти спільну мову з його матір'ю. Конфлікти між жінками тривали роками. У 2022 році подружжя оголосило про розлучення після шести років шлюбу.

Віктор Павлік



Віктор Павлік / Фото з Інстаграму



Коли Віктор Павлік почав зустрічатися зі своєю майбутньою дружиною Катериною Реп'яховою, її мама була зовсім не в захваті. І справа була не в характері співака чи його професії, а в різниці у віці. Адже артист майже вдвічі старший за свою обраницю.

Мати Катерини спочатку не вірила в щирість їхніх почуттів та побоювалася за майбутнє доньки.

Однак після особистого знайомства з Павліком її думка змінилася. Жінка побачила, як чоловік ставиться до Катерини, та вирішила підтримати закоханих. У 2020 році пара одружилася, а згодом у них народився син Михайло.

Раніше 24 Канал розповідав про українських знаменитостей, чиї шлюби виявилися напрочуд короткими.