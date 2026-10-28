Онуки, про яких знають не всі: хто з українських зірок рано став бабусею та дідусем

Інна Білоконь, Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Павлік та інші українські знаменитості вже мають онуків. Хтось отримав новий сімейний статус понад десять років тому, а хтось поєднує виховання маленької дитини з роллю дідуся.

Бабусі й дідусі - це не завжди про сивину та спокійні вечори вдома. Деякі українські знаменитості вже виховують онуків, хоча й самі продовжують активно працювати. 24 Канал розповідає, хто з відомих артистів і телеведучих уже має наступне покоління у своїх родинах.

Юрій Горбунов став дідусем у 41 рік

Для частини глядачів це може бути несподіванкою, але телеведучий Юрій Горбунов став дідусем ще у 2011 році. Тоді його прийомна донька Ксенія народила доньку Поліну, а самому шоумену був 41 рік.

Згодом Ксенія переїхала до США, де живе зі своєю родиною. А сам Горбунов згодом знову став батьком: у шлюбі з Катериною Осадчою в нього народилися сини Іван і Данило. Так телеведучий поєднує дві зовсім різні батьківські ролі – виховує молодших дітей і вже має онуку.

Юрій Горбунов та перша дружина з донькою / Відкриті джерела

Віктор Павлік став дідусем у 43 роки

У родині Віктора Павліка різниця між поколіннями особливо відчутна. Співак став батьком уперше у 18 років, а в листопаді 2009 року, коли йому було 43, народився його перший онук Давид – син Олександра Павліка.

Віктор Павлік з сином та онуком / Фото з Інстаграму viktorpavlik

Згодом у співака з'явилися й інші онуки. Водночас Павлік виховує молодшого сина Михайла, якого народила його дружина Катерина Реп'яхова. Тож артист одночасно залишається татом маленької дитини й дідусем. І це один із найяскравіших прикладів того, наскільки по-різному можуть складатися сімейні історії навіть в одній родині.

Віктор Павлік з донькою та онуком / Фото з Інстаграму viktorpavlik

Інна Білоконь стала бабусею приблизно у 55 років

Інну Білоконь глядачі насамперед знають як сценічну маму Вєрки Сердючки. Однак поза сценою в акторки є й інша важлива роль – бабусі.

У квітні 2024 року її донька Яна Макогон народила дівчинку Вероніку. Інні Білоконь на той момент було приблизно 55 років. Для акторки це стало новим етапом сімейного життя. Зірка, яка багато років виступає поруч з Андрієм Данилком, тепер має ще й маленьку онуку.

Інна Білоконь з чоловіком та онукою / Фото з Інстаграму belokoninnaviktorovna

Ахтем Сеітаблаєв став дідусем у 50 років

Актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв також уже має онуку. У січні 2023 року його старша донька Назли народила дівчинку Аріану. На той момент режисерові було 50 років.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою та онукою / Фото з Інстаграму akhtemseit

Сеітаблаєв із теплом говорить про свою родину й називає себе кримськотатарською мовою hart-baba. Для нього цей статус пов'язаний не лише з радістю появи нового покоління, а й із можливістю передавати онуці родинні традиції та культуру.

Ахтем Сеітаблаєв з онукою / Фото з Інстаграму akhtemseit

Семен Горов став дідусем приблизно у 43 роки

Режисер і кліпмейкер Семен Горов теж має чималу родину. Його донька, телеведуча й акторка Стася Ровінська, народила трьох дітей, тож Горов уже тричі дідусь.

Перший онук Еван народився у 2014 році. Тоді режисерові було приблизно 43 роки. Його історія показує, що за знайомими телевізійними та музичними проєктами є й зовсім інше життя – родинне, де зірковий статус відходить на другий план. А для онуків відомий режисер передусім залишається дідусем.

Онуки Семена Горова / Фото з Інстаграму sia_rovinska

До речі, в деяких зіркових родинах талант передається з покоління в покоління – діти відомих українців теж виходять на сцену й знімаються в кіно, хоча їхні батьки вже давно здобули популярність.

