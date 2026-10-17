24 Канал зібрав історії дітей відомих українських артистів, які вирішили не обмежуватися статусом зіркових спадкоємців. Декому вдалося навіть позбутися постійних порівнянь із батьками. Хоча, погодьтеся, з прізвищем Ступка чи Матвієнко зробити це не так уже й просто.

Тоня Матвієнко – донька Ніни Матвієнко



Тоня Матвієнко / Фото з Інстаграму



Тоня Матвієнко змалку захоплювалася співом, а у 2006 році стала солісткою ансамблю "Київська камерата". Справжню популярність їй принесла участь у першому сезоні "Голосу країни" у 2011 році, де вона посіла друге місце.

Згодом артистка почала випускати власні пісні, записувати альбоми та активно гастролювати. Сьогодні Тоня – самостійна виконавиця, хоча її голос і досі нагадує українцям про легендарну маму.

Марія Яремчук – донька Назарія Яремчука



Марія Яремчук / Фото з Інстаграму



У 2014 році Марія представила Україну на Євробаченні з композицією Tick-Tock і посіла шосте місце. Здавалося, попереду лише нові хіти та гастролі, але у 2018 році співачка несподівано залишила сцену.

Через п'ять років вона повернулася до публічних виступів на Євробаченні-2023, де виконала, зокрема, композицію свого батька "Родина". І це був той випадок, коли знамените прізвище викликало не порівняння, а особливі емоції.

Пилип Коляденко – син Дмитра та Олени Коляденків



Пилип Коляденко / Фото з Інстаграму



Син хореографів Дмитра та Олени Коляденків теж обрав творчу професію, але замість танцювальної кар'єри зосередився на музиці.

Пилип став учасником і співавтором гурту KADNAY, а згодом створив власний музичний проєкт Phil It.

В інтерв'ю музикант зізнавався, що довго вагався, перш ніж розповісти матері про бажання розпочати сольну історію. Утім, Олена Коляденко підтримала сина. Схоже, в цій родині талант передається у спадок, а от творчі амбіції кожен має власні.

Назар Задніпровський – син Леся Задніпровського



Назар Задніпровський / Фото з Інстаграму



Батько Назара, Лесь Задніпровський, – відомий український актор театру та кіно. Його син продовжив династію та став улюбленцем глядачів завдяки комедіям "Скажене весілля", "Останній москаль" і серіалу "Будиночок на щастя".

Цікаво, що Назар свого часу розглядав зовсім іншу професію – кулінарію. Однак сімейна традиція виявилася сильнішою.

В'ячеслав Хостікоєв – син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва



В'ячеслав Хостікоєв / Фото з Інстаграму



Син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва став актором столичного Театру Франка. Особливу популярність йому принесла участь у виставі "Конотопська відьма", яка перетворилася на справжній театральний феномен.

Крім того, В'ячеслав активно працює в дубляжі. Його голосом українською заговорили Пол Атрідес із "Дюни", Енакін Скайвокер та інші відомі персонажі.

Остап Ступка – син Богдана Ступки



Остап Ступка / Фото з Інстаграму



Остап Ступка – син легендарного Богдана Ступки – вирішив продовжити справу батька. Він став актором театру імені Івана Франка, знявся в десятках фільмів і серіалів та здобув власну популярність.

Ба більше, акторську професію обрав і син Остапа – Дмитро Ступка. Таким чином, українське мистецтво отримало вже три покоління однієї відомої родини.

Ксенія Вертинська – донька Олексія Вертинського



Ксенія Вертинська з батьком Олексієм Вертинкським / Фото з Інстаграму



Донька Олексія Вертинського також обрала акторську професію. Вона грає в Театрі Франка, а глядачам відома за серіалами "СидОренки – СидорЕнки" та "Сім'я по неділях".

В інтерв'ю акторка зізналася, що постійно боялася зганьбити прізвище батька й прагнула, щоб її цінували за власні досягнення.

Іван Довженко – син В'ячеслава Довженка



Іван Довженко / Фото з Інстаграму



Молодий актор уже грає на сцені Театру Франка, а у 2026 році дебютував у повнометражному кіно в головній ролі романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф".

Цікаво, що у стрічці знявся і його знаменитий батько. Причому Іван зізнавався, що спочатку хвилювався через можливі звинувачення в тому, що отримав роль завдяки родинним зв'язкам.

Раніше 24 Канал розповідав, з ким зустрічаються діти відомих українських зірок і кого обрали собі в партнери. Деякі зіркові спадкоємці вже не приховують своїх стосунків, а особисте життя інших досі залишається загадкою для шанувальників.