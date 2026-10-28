Внуки, о которых знают не все: кто из украинских звезд рано стал бабушкой и дедушкой

Украинские звезды и их внуки / Коллаж 24 Канала
Инна Белоконь, Ахтем Сеитаблаев, Виктор Павлик и другие украинские знаменитости уже имеют внуков. Кто-то обрел новый семейный статус более десяти лет назад, а кто-то совмещает воспитание маленького ребенка с ролью дедушки.
Бабушки и дедушки – это не всегда седина и спокойные вечера дома. Некоторые украинские знаменитости уже воспитывают внуков, хотя и сами продолжают активно работать. 24 Канал рассказывает, у кого из известных артистов и телеведущих уже появилось следующее поколение в семье.
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Юрий Горбунов стал дедушкой в 41 год
Для части зрителей это может стать неожиданностью, но телеведущий Юрий Горбунов стал дедушкой еще в 2011 году. Тогда его приемная дочь Ксения родила Полину, а самому шоумену был 41 год.
Впоследствии Ксения переехала в США, где живет со своей семьей. А сам Горбунов впоследствии снова стал отцом: в браке с Екатериной Осадчей у него родились сыновья Иван и Даниил. Так телеведущий совмещает две совершенно разные родительские роли – воспитывает младших детей и уже имеет внучку.
Виктор Павлик стал дедушкой в 43 года
В семье Виктора Павлика разница между поколениями особенно ощутима. Певец впервые стал отцом в 18 лет, а в ноябре 2009 года, когда ему было 43, родился его первый внук Давид – сын Александра Павлика.
Впоследствии у певца появились и другие внуки. В то же время Павлик воспитывает младшего сына Михаила, которого родила его жена Екатерина Репьяхова. Таким образом, артист одновременно остается папой маленького ребенка и дедушкой. И это один из самых ярких примеров того, насколько по-разному могут складываться семейные истории даже в одной семье.
Инна Белоконь стала бабушкой примерно в 55 лет
Зрители знают Инну Белоконь прежде всего как сценическую маму Верки Сердючки. Однако за пределами сцены у актрисы есть и другая важная роль – бабушки.
В апреле 2024 года ее дочь Яна Макогон родила девочку Веронику. Инне Белоконь на тот момент было примерно 55 лет. Для актрисы это стало новым этапом семейной жизни. У звезды, которая много лет выступает вместе с Андреем Данилко, теперь есть еще и маленькая внучка.
Инна Белоконь с мужем и внучкой / Фото из инстаграма belokoninnaviktorovna
Ахтем Сеитаблаев стал дедушкой в 50 лет
Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев также уже имеет внучку. В январе 2023 года его старшая дочь Назли родила девочку Ариану. На тот момент режиссеру было 50 лет.
Ахтем Сеитаблаев с дочерью и внучкой / Фото из инстаграма akhtemseit
Сеитаблаев с теплотой говорит о своей семье и называет себя на крымскотатарском языке "hart-baba". Для него этот статус связан не только с радостью появления нового поколения, но и с возможностью передавать внучке семейные традиции и культуру.
Ахтем Сеитаблаев с внучкой / Фото из инстаграма akhtemseit
Семен Горов стал дедушкой примерно в 43 года
Режиссер и клипмейкер Семен Горов тоже имеет немалую семью. Его дочь, телеведущая и актриса Стася Ровинская, родила троих детей, так что Горов уже трижды дедушка.
Первый внук Эван родился в 2014 году. Тогда режиссеру было примерно 43 года. Его история показывает, что за знакомыми телевизионными и музыкальными проектами скрывается совсем другая жизнь – семейная, где звездный статус отходит на второй план. А для внуков известный режиссер прежде всего остается дедушкой.
Кстати, в некоторых звездных семьях талант передается из поколения в поколение – и дети известных украинцев тоже выходят на сцену, и снимаются в кино, хотя их родители уже давно обрели популярность.
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