Там, де пахне сіном і видно зорі: які українські зірки народились у маленьких селах
- Багато українських зірок, таких як Alyona Alyona, Тіна Кароль, Софія Ротару, Павло Зібров та Ада Роговцева, народилися у сільській місцевості, але це не завадило їм досягти успіху.
- Зірки часто пишаються своїм сільським походженням і зв’язком з природою, що приносить їм справжнє щастя.
- Кожен з них пройшов свій шлях до слави, проте їхні спогади про дитинство у селах залишаються важливими та цінними.
Колись побутувала старомодна думка, якщо ти народжений у селі, то і шансу на успіх у тебе немає. Як виявилось, ті, хто просували такі наративи, глибоко помилялись. Чимало зірок українського шоубізнесу народились та зростали у селах, але це не завадило стати їм на стежку успіху.
Сьогодні, на щастя, не надто звертають увагу на те, де народилась людина – село чи місто. Ба більше, чимало зірок пишаються тим, що зростали саме у сільській місцевості, а не в постійному шумі міста. Дізнавайтесь у матеріалі Show24, хто з українських селебреті народився у селі.
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Які українські зірки народились у селі?
Alyona Alyona
Популярна українська реперка народилась у селищі Капітанівка, що на Кіровоградщині. Та коли їй виповнилось 13 років, родина переїхала до селища міського типу Баришівка, що на Київщині.
Цікаво, що приблизно рік тому співачка вирішила переїхати з Києва до селища Вигода, що на Івано-Франківщині. Там вона живе зі своїм коханим. За словами виконавиці, природа приносить їй справжнє щастя. Крім того, зірка мріє придбати там власне житло.
Тіна Кароль
Можливо, не всі знають, що артистка народилась у селищі Оротукан, що в Магаданській області (Росія). Коли Тіні було 7 років, родина переїхала до Івано-Франківська, адже це місто є рідним для її матері.
Софія Ротару
Співачка, яка сьогодні не виходить на зв'язок із пресою, народилась у селищі Маршинці Чернівецької області. Ротару зростала у багатодітній родині й має молдавське походження. У дитинстві зірка допомагала батькам поратись по господарству, а також їздила з ними на ринок, щоб торгувати.
Раніше ми писали, де зараз перебуває Софія Ротару – в Україні чи за кордоном.
Павло Зібров
Співак народився у селі Червоне, що на Вінниччині. Однак з 9 років проживав у Києві, адже там навчався у музичній спецшколі-інтернат ім. М. Лисенка, де здобував освіту за спеціальністю віолончеліст і контрабасист.
Ада Роговцева
Популярна українська акторка народилась у селі Глухів, що у Чернігівській області (сьогодні – Сумська область). Коли Ада була школяркою, то її родина перебралась жити до Полтави. Пізніше доля скерувала Роговцеву на навчання у Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого.
У кожного з них були свої шляхи до слави, однак у пам'яті назавжди залишаться стежка до сільського будинку, де проходили перші роки життя, фруктові домашні сади та запах скошеної трави.