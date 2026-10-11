Від Білик до Трінчер: хто з українських зірок змінив зовнішність за допомогою пластики

У світі українського шоу-бізнесу секрет молодості давно перестав бути секретом. Поки одні знаменитості переконують, що їхня ідеальна зовнішність – результат здорового сну, генетики та правильного харчування, інші без зайвих церемоній зізнаються у візитах до пластичних хірургів. Іноді навіть називають суми, від яких хочеться перевірити баланс на банківській картці.

Збільшення грудей, нові носи, підтяжки обличчя та операції, про які довелося пошкодувати. 24 Канал пригадує історії українських зірок, які відкрито розповіли про свою пластику. І, як з'ясувалося, не всі історії закінчилися щасливим поглядом у дзеркало.

Ірина Білик



Ірина Білик / Фото з Інстаграму



Ірина Білик не приховує, що неодноразово зверталася до пластичних хірургів. Співачка змінила форму носа, зробила корекцію повік і кілька підтяжок обличчя.

Цікаво, що на першу операцію її нібито надихнув Леонід Кучма. Колишній президент зауважив, що в артистки сумні очі. Білик вирішила виправити ситуацію хірургічним шляхом. Вочевидь, компліменти українським жінкам варто робити обережніше.

Слава Камінська



Слава Камінська / Фото з Інстаграму



Колишня солістка "НеАнгелів" відкрито розповідала про ринопластику, збільшення грудей та ліпосакцію. Але на цьому історія не закінчилася.

У 2024 році співачка зізналася, що один із її грудних імплантів тріснув після 19 років використання. Тож Слава вирішила не обмежуватися заміною імплантів і заодно зробила блефаропластику, підтяжку брів, видалення грудок Біша та ліпосакцію колін. Якщо вже наркоз, то, схоже, за повною програмою.

Анна Трінчер



Анна Трінчер / Фото з Інстагарму



У 20 років Анна Трінчер здійснила давню мрію – збільшила груди до третього розміру. Операція обійшлася артистці приблизно у 6 тисяч доларів.

Співачка не лише показала результат, а й відверто розповіла про реабілітацію. За її словами, найскладнішим виявився не сам процес операції, а відновлення. Вочевидь, краса потребує не лише жертв, а й чималих фінансових вкладень.

Даша Квіткова



Даша Квіткова / Фото з Інстаграму



Переможниця "Холостяка" Даша Квіткова зробила ринопластику в пластичного хірурга Едгара Камінського. Однак результат блогерку розчарував.

За її словами, після операції вона отримала асиметричні ніздрі, а проблема, яку хотіла усунути, згодом повернулася. Даша зізнавалася, що перші пів року шкодувала про своє рішення.

Міша Романова



Міша Романова / Фото з Інстаграму



Колишня солістка "ВІА Гри" Міша Романова зізналася, що зробила мамопластику, не знаючи про власну вагітність.

Операцію під загальним наркозом провели, коли артистка перебувала вже на 16-му тижні вагітності. За словами співачки, вона страшенно переживала, що це зашкодить дитині. На щастя, Романова народила здорового сина, але цю історію досі згадує з болем.

Саша Бо



Саша Бо / Фото з Інстаграму



Блогерка Саша Бо також не приховує свого захоплення пластичною хірургією. Вона зробила ринопластику, корекцію носової перегородки, нижню блефаропластику, збільшення грудей та булхорн – операцію зі зміни форми верхньої губи.

А у 2025 році зважилася ще й на ендоскопічну підтяжку обличчя. Щоправда, після втручання зіткнулася із сильним набряком та хвилею критики в соцмережах. Сама блогерка наголосила, що має право змінювати свою зовнішність так, як їй подобається.

Катерина Реп'яхова



Катерина Реп'яхова / Фото з Інстагарму



Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова відкрито розповіла про ринопластику та дві операції на підборідді.

Перша ментопластика виявилася невдалою, і блогерці довелося повторно звернутися до хірурга. Катерина зізнавалася, що після першої операції тривалий час не могла прийняти свою зовнішність. Тепер результат її задовольняє, а нових пластичних втручань вона поки не планує.

Ірина Сопонару



Ірина Сопонару / Фото з Інстаграму



Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару також підтвердила, що зробила мамопластику. Акторка зізналася, що раніше їй подобалися невеликі груди, однак згодом смаки змінилися. За її словами, це була єдина пластична операція, на яку вона наважилася. Ірина наголосила, що зробила її виключно для себе, а не заради чоловіків чи чужого схвалення.

Ілона Гвоздьова



Ілона Гвоздьова / Фото з Інстаграму



Хореографиня Ілона Гвоздьова у 2023 році зробила операцію зі збільшення грудей. Танцівниця пояснила, що після народження двох дітей та багаторічних фізичних навантажень захотіла змінити свою фігуру.

Цікаво, що чоловік артистки спочатку був проти такого рішення. Однак Ілона все ж наважилася на мамопластику. За її словами, подібна операція в Україні може коштувати від 3 до 5 тисяч євро.

Сімбочка



Сімбочка / Фото з Інстаграму



Популярна українська блогерка Сімбочка також відкрито розповіла про пластичні операції на носі. У серпні 2025 року вона зробила повторну ринопластику. Причиною стала горбинка, яка знову з'явилася після першого втручання. Блогерка зізналася, що ця особливість зовнішності її турбувала, тому вона вирішила ще раз звернутися до хірурга.

MamaRika



MamaRika / Фото з Інстаграму



У 2024 році MamaRika зробила мамопластику та корекцію живота після кесаревого розтину. Співачка пояснила, що після народження сина та тривалого грудного вигодовування захотіла повернути колишні форми.

Не обійшлося й без курйозів. Артистка розповіла, що під час операції хірурги слухали її пісні й навіть танцювали.

Ольга Фреймут



Ольга Фреймут / Фото з Інстаграму



У серпні 2026 року 44-річна Ольга Фреймут зізналася, що вперше зробила пластичну операцію. Телеведуча наважилася на підтяжку грудей без імплантів, яку роками відкладала після народження трьох дітей.

За словами Фреймут, втручання мало й медичні показання. Операцію провели у Львові, а результатом зірка залишилася задоволена. Вочевидь, навіть експертка з етикету вирішила, що з віковими змінами церемонитися необов'язково.

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