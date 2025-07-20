Непереможний чемпіон, – українські зірки емоційно вітають Усика з тріумфом
- Олександр Усик здобув перемогу нокаутом над Даніелем Дюбуа, що викликало гордість і привітання від українських зірок.
- Відомі особистості, включаючи Святослава Вакарчука, Григорія Решетника та інших, висловили свої емоційні привітання чемпіону.
- Деякі зірки, такі як Надя Дорофєєва та Оля Полякова, підтримували Усика на стадіоні Вемблі у Лондоні.
Український боксер Олександр Усик здобув ще одну перемогу та здолав нокаутом Даніеля Дюбуа. Тріумф чемпіона не залишив знаменитостей байдужими – вони підтримували його до бою, а після поєдинку привітали з перемогою.
Українські зірки з гордістю відреагували на перемогу Олександра Усика. Вони публікують фото та відео з чемпіоном і висловлюють подяку за ще один тріумф, пише Show 24.
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Святослав Вакарчук
Лідер гурту "Океан Ельзи" залишився у захваті від тріумфального поєдинку українського спортсмена.
Просто неймовірно. Усик – унікальний чемпіон! Невимовна гордість,
– написав співак.
Григорій Решетник
Ведучий підкреслив, що як Усик здобув перемогу у ще одному бою, так і Україна здолає ворогів.
Олександр Усик! Наш непереможний чемпіон! Українець перемагає зараз, а Україна обов'язково переможе усіх ворогів! Найщиріші вітання! Наша гордість,
– написав Решетник.
Юрій Горбунов
"Браво наш Чемпіоне! Наша гордість! Слава тобі! Слава Україні", – написав ведучий.
Руслана
Співачка поділилася, що вболівала за українського боксера й привітала його з перемогою.
Сашко, дякую за цю перемогу! Дякую за силу, яку даєш всім нам! Знаю, як ти починав і наполегливо йшов до своєї мети. Сьогодні я щиро вболівала за тебе і молилася як ніколи!
– поділилась Руслана.
Маша Єфросиніна
Зірка привітала Олександра та додала, що завжди також думає про його дружину й те, як вона хвилюється за боксера.
Вміє Усик дарувати щастя! І це незрівнянне відчуття тотального єднання українців на якісь певні миті! А ще під час бою я постійно думаю про те, що насправді відчуває Катерина Усик під час бою. Бо витримати це неможливо,
– поділилась Єфросиніна.
Маша Єфросиніна привітала Усика / Фото з інстаграм-сторіз
Лілія Ребрик
"Ще один доказ: українці непереможні! Слава чемпіону! Слава Україні!" – написала ведуча.
Лілія Ребрик привітала Усика / Фото з інстаграм-сторіз
Привітання від інших зірок / Фото з інстаграм-сторіз
Які зірки завітали на бій особисто?
Деякі з українських знаменитостей підтримували Усика просто в Лондоні, на стадіоні Вемблі.
Надя Дорофєєва
Анна Неплях
Оля Полякова
Оля Полякова / Фото з інстаграм-сторіз
Раміна Есхакзай