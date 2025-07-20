Украинские звезды с гордостью отреагировали на победу Александра Усика. Они публикуют фото и видео с чемпионом и выражают благодарность за еще один триумф, пишет Show 24.
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Святослав Вакарчук
Лидер группы "Океан Эльзы" остался в восторге от триумфального поединка украинского спортсмена.
Просто невероятно. Усик – уникальный чемпион! Неописуемая гордость,
– написал певец.
Григорий Решетник
Ведущий подчеркнул, что как Усик одержал победу в еще одном бою, так и Украина одолеет врагов.
Александр Усик! Наш непобедимый чемпион! Украинец побеждает сейчас, а Украина обязательно победит всех врагов! Самые искренние поздравления! Наша гордость,
– написал Решетник.
Юрий Горбунов
"Браво наш Чемпион! Наша гордость! Слава тебе! Слава Украине", – написал ведущий.
Руслана
Певица поделилась, что болела за украинского боксера и поздравила его с победой.
Саша, спасибо за эту победу! Спасибо за силу, которую даешь всем нам! Знаю, как ты начинал и упорно шел к своей цели. Сегодня я искренне болела за тебя и молилась как никогда!
– поделилась Руслана.
Маша Ефросинина
Звезда поздравила Александра и добавила, что всегда также думает о его жене и то, как она волнуется за боксера.
Умеет Усик дарить счастье! И это несравненное ощущение тотального единения украинцев на какие-то определенные мгновения! А еще во время боя я постоянно думаю о том, что на самом деле чувствует Екатерина Усик во время боя. Потому что выдержать это невозможно,
– поделилась Ефросинина.
Маша Ефросинина поздравила Усика / Фото из инстаграм-сториз
Лилия Ребрик
"Еще одно доказательство: украинцы непобедимы! Слава чемпиону! Слава Украине!" – написала ведущая.
Лилия Ребрик поздравила Усика / Фото из инстаграм-сториз
Поздравления от других звезд / Фото из инстаграм-сториз
Какие звезды пришли на бой лично?
Некоторые из украинских знаменитостей поддерживали Усика прямо в Лондоне, на стадионе Уэмбли.
Надя Дорофеева
Анна Неплях
Оля Полякова
Оля Полякова / Фото из инстаграм-сториз
Рамина Эсхакзай