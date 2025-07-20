Украинские звезды с гордостью отреагировали на победу Александра Усика. Они публикуют фото и видео с чемпионом и выражают благодарность за еще один триумф, пишет Show 24.

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Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" остался в восторге от триумфального поединка украинского спортсмена.

Просто невероятно. Усик – уникальный чемпион! Неописуемая гордость,

– написал певец.

Григорий Решетник

Ведущий подчеркнул, что как Усик одержал победу в еще одном бою, так и Украина одолеет врагов.

Александр Усик! Наш непобедимый чемпион! Украинец побеждает сейчас, а Украина обязательно победит всех врагов! Самые искренние поздравления! Наша гордость,

– написал Решетник.

Юрий Горбунов

"Браво наш Чемпион! Наша гордость! Слава тебе! Слава Украине", – написал ведущий.

Руслана

Певица поделилась, что болела за украинского боксера и поздравила его с победой.

Саша, спасибо за эту победу! Спасибо за силу, которую даешь всем нам! Знаю, как ты начинал и упорно шел к своей цели. Сегодня я искренне болела за тебя и молилась как никогда!

– поделилась Руслана.

Маша Ефросинина

Звезда поздравила Александра и добавила, что всегда также думает о его жене и то, как она волнуется за боксера.

Умеет Усик дарить счастье! И это несравненное ощущение тотального единения украинцев на какие-то определенные мгновения! А еще во время боя я постоянно думаю о том, что на самом деле чувствует Екатерина Усик во время боя. Потому что выдержать это невозможно,

– поделилась Ефросинина.



Маша Ефросинина поздравила Усика / Фото из инстаграм-сториз

Лилия Ребрик

"Еще одно доказательство: украинцы непобедимы! Слава чемпиону! Слава Украине!" – написала ведущая.



Лилия Ребрик поздравила Усика / Фото из инстаграм-сториз

Поздравления от других звезд / Фото из инстаграм-сториз

Какие звезды пришли на бой лично?

Некоторые из украинских знаменитостей поддерживали Усика прямо в Лондоне, на стадионе Уэмбли.

Надя Дорофеева

Анна Неплях

Оля Полякова



Оля Полякова / Фото из инстаграм-сториз

Рамина Эсхакзай