Українські зірки з гордістю відреагували на перемогу Олександра Усика. Вони публікують фото та відео з чемпіоном і висловлюють подяку за ще один тріумф, пише Show 24.

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Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" залишився у захваті від тріумфального поєдинку українського спортсмена.

Просто неймовірно. Усик – унікальний чемпіон! Невимовна гордість,

– написав співак.

Григорій Решетник

Ведучий підкреслив, що як Усик здобув перемогу у ще одному бою, так і Україна здолає ворогів.

Олександр Усик! Наш непереможний чемпіон! Українець перемагає зараз, а Україна обов'язково переможе усіх ворогів! Найщиріші вітання! Наша гордість,

– написав Решетник.

Юрій Горбунов

"Браво наш Чемпіоне! Наша гордість! Слава тобі! Слава Україні", – написав ведучий.

Руслана

Співачка поділилася, що вболівала за українського боксера й привітала його з перемогою.

Сашко, дякую за цю перемогу! Дякую за силу, яку даєш всім нам! Знаю, як ти починав і наполегливо йшов до своєї мети. Сьогодні я щиро вболівала за тебе і молилася як ніколи!

– поділилась Руслана.

Маша Єфросиніна

Зірка привітала Олександра та додала, що завжди також думає про його дружину й те, як вона хвилюється за боксера.

Вміє Усик дарувати щастя! І це незрівнянне відчуття тотального єднання українців на якісь певні миті! А ще під час бою я постійно думаю про те, що насправді відчуває Катерина Усик під час бою. Бо витримати це неможливо,

– поділилась Єфросиніна.



Маша Єфросиніна привітала Усика / Фото з інстаграм-сторіз

Лілія Ребрик

"Ще один доказ: українці непереможні! Слава чемпіону! Слава Україні!" – написала ведуча.



Лілія Ребрик привітала Усика / Фото з інстаграм-сторіз

Привітання від інших зірок / Фото з інстаграм-сторіз

Які зірки завітали на бій особисто?

Деякі з українських знаменитостей підтримували Усика просто в Лондоні, на стадіоні Вемблі.

Надя Дорофєєва

Анна Неплях

Оля Полякова



Оля Полякова / Фото з інстаграм-сторіз

Раміна Есхакзай