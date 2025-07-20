Справжній воїн, – дружина Усика чуттєво привітала його з перемогою й показала ефектні фото з бою
- Катерина Усик присвятила зворушливий допис чоловікові Олександру після його перемоги над Дюбуа, виразивши любов і гордість за його зусилля.
- Під час бою вона була одягнена у стильний костюм від Schiaparelli, що складався з жакета з асиметричним коміром та прямих штанів.
Катерина Усик присвятила чоловікові зворушливий допис після його перемоги над Дюбуа. Вона зізналась йому в коханні та привітала з тріумфом.
Дружина Олександра Усика опублікувала серію ефектних фото з бою Усик – Дюбуа. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Катерини.
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Катерина Усик відзначила те, скільки зусиль її чоловік прикладав на шляху до чергової перемоги.
Мій чемпіон. Мій герой. Моя гордість. Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день за днем. Скільки праці, скільки сили, скільки віри ти вклав. Ти – справжній воїн. Ти – приклад для наших дітей, для України, для всього світу,
– написала дружина боксера.
Дружина Олександра Усика подякувала йому за силу, любов і те, що він навіть у найскладніші моменти "залишається світлом".
"Ми з тобою завжди – і в молитвах, і в серці, і в кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Люблю тебе безмежно. З перемогою, коханий", – підсумувала Катерина.
Бій Олександра Усика з Дюбуа / Фото з інстаграму Катерини Усик
Нагадаємо, після бою Олександр Усик зворушливо звернувся до дружини й назвав її своєю опорою. Та поділився спільним фото з коханою.
Яким був образ Катерини Усик на бою?
Дружина Олександра Усика постала у стильному клітчастому костюмі від Schiaparelli – жакеті з асиметричним коміром та прямими штанами.
Її аутфіт доповнювали чорні туфлі з гострим носком та мінімалістична сумка в тон.