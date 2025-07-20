Дружина чемпіона, Катерина Усик, підтримує чоловіка на кожному бою. Вона не пропустила й реванш Усик – Дюбуа та вболівала за Олександра на стадіоні "Вемблі". Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм Олександра Усика.
Цікаво Троянда за останні гроші і шкільна любов: історія кохання Олександра Усик та дружини Катерини
Після перемоги Олександр Усик опублікував зворушливе чорно-біле фото з дружиною Катериною. Він у рукавицях ніжно обіймав кохану, яка була поряд у важливий момент.
Ти моя підтримка, ти – моє все,
– написав український боксер.
Олександр і Катерина Усики / Фото з інстаграму Олександра Усика
Також у мережі стало вірусним відео, де Катерина одразу після перемоги боксера підбігла до Олександра, щоб привітати його поцілунками та обіймами.
Катерина Усик привітала чоловіка: відео
Історія кохання Олександра та Катерини Усиків
- Олександр і Катерина разом навчалися у Сімферополі. Коли вони познайомилися, дівчині було 14, а майбутньому чемпіону – 15. Їхня дружба з часом переросла у стосунки.
- 25 вересня 2009 року пара одружилася та зіграла весілля у Криму. На той час Катерина вже була вагітна. У 2010 році у подружжя народилась донька Єлизавета. Згодом на світ з'явилися сини – Кирило та Михайло. У 2024 році народилась донька Марія. Раніше ми розповідали, який вигляд мають діти легендарного боксера.
- На багатьох інтерв'ю Олександр Усик наголошує, наскільки важливою для нього є сім'я, з якою він не може проводити час під час підготовки до боїв. Тому після перемоги над Дюбуа чемпіон зможе набутися з дружиною та дітьми.