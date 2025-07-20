Дружина чемпіона, Катерина Усик, підтримує чоловіка на кожному бою. Вона не пропустила й реванш Усик – Дюбуа та вболівала за Олександра на стадіоні "Вемблі". Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм Олександра Усика.

Цікаво Троянда за останні гроші і шкільна любов: історія кохання Олександра Усик та дружини Катерини

Після перемоги Олександр Усик опублікував зворушливе чорно-біле фото з дружиною Катериною. Він у рукавицях ніжно обіймав кохану, яка була поряд у важливий момент.

Ти моя підтримка, ти – моє все,

– написав український боксер.



Олександр і Катерина Усики / Фото з інстаграму Олександра Усика

Також у мережі стало вірусним відео, де Катерина одразу після перемоги боксера підбігла до Олександра, щоб привітати його поцілунками та обіймами.

Катерина Усик привітала чоловіка: відео

Історія кохання Олександра та Катерини Усиків