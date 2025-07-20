Дружина Олександра Усика опублікувала серію ефектних фото з бою Усик – Дюбуа. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Катерини.

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Катерина Усик відзначила те, скільки зусиль її чоловік прикладав на шляху до чергової перемоги.

Мій чемпіон. Мій герой. Моя гордість. Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день за днем. Скільки праці, скільки сили, скільки віри ти вклав. Ти – справжній воїн. Ти – приклад для наших дітей, для України, для всього світу,

– написала дружина боксера.

Дружина Олександра Усика подякувала йому за силу, любов і те, що він навіть у найскладніші моменти "залишається світлом".

"Ми з тобою завжди – і в молитвах, і в серці, і в кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Люблю тебе безмежно. З перемогою, коханий", – підсумувала Катерина.

Бій Олександра Усика з Дюбуа / Фото з інстаграму Катерини Усик

Нагадаємо, після бою Олександр Усик зворушливо звернувся до дружини й назвав її своєю опорою. Та поділився спільним фото з коханою.

Яким був образ Катерини Усик на бою?

Дружина Олександра Усика постала у стильному клітчастому костюмі від Schiaparelli – жакеті з асиметричним коміром та прямими штанами.

Її аутфіт доповнювали чорні туфлі з гострим носком та мінімалістична сумка в тон.



Катерина Усик / Фото з інстаграму Катерини Усик