Руйнують стереотипи: 5 успішних українських жінок, які надихають мільйони

Українські жінки неодноразово демонстрували свої таланти, силу і здатність змінювати світ. Вони досягають успіху в бізнесі, культурі, спорті та громадській діяльності, стаючи прикладом для мільйонів інших.

24 Канал розповість про українських жінок, чия наполегливість і досягнення надихають світ. Вони впевнено йдуть до своєї мети, руйнуючи стереотипи та творячи історію.

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Джамала

Співачка Джамала є однією з найуспішніших та найталановитіших в Україні. Вона перемогла на конкурсі Євробачення-2016, а також у 2024 році стала лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка. Торік альбом кримськотатарських пісень артистки QIRIM потрапив до лонгліста премії Греммі в категорії Best Global Music Album.



Успішні українські жінки / Фото з інстаграму

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна пройшла шлях від телеведучої розважальних проєктів до громадської діяльності. І хоч багато хто знає її як авторку ютуб-каналу, також вона є співзасновницею ГО "Фонд Маша", що допомагає жінкам та їхнім дітям, та почесною Амбасадоркою ООН з питань гендерної рівності та боротьби з насильством.



Успішні українські жінки / Фото з інстаграму

Еліна Світоліна

Найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу. Вона встановила велику кількість рекордів як серед жінок, так і загалом серед тенісистів. Крім того, Еліна Світоліна є інфюлюенсеркою, благодійницею та мамою.



Успішні українські жінки / Фото з інстаграму

Ольга Руднєва

Ольга Руднєва є керівницею благодійного центру Superhumans, де ветерани проходять протезування, реконструкцію та лікування ПТСР. Деякі пацієнти називають її "мамою" і діляться найособистішим.



Успішні українські жінки / Фото з інстаграму

Ярослава Гресь

Це українська громадська діячка, піарниця та маркетологиня, керівна партнерка агенції Gres Todorchuk. До липня 2024 року координувала президентську фандрейзингову платформу UNITED24, яка за час існування зібрала мільйони доларів на допомогу Україні. Серед амбасадорів цієї платформи було безліч українських та світових знаменитостей.



Успішні українські жінки / Фото з інстаграму