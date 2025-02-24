24 Канал расскажет об украинских женщинах, чья настойчивость и достижения вдохновляют мир. Они уверенно идут к своей цели, разрушая стереотипы и создавая историю.

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Джамала

Певица Джамала является одной из самых успешных и талантливых в Украине. Она победила на конкурсе Евровидение-2016, а также в 2024 году стала лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В прошлом году альбом крымскотатарских песен артистки QIRIM попал в лонглист премии Грэмми в категории Best Global Music Album.



Успешные украинские женщины / Фото из инстаграма

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина прошла путь от телеведущей развлекательных проектов до общественной деятельности. И хотя многие знают ее как автора ютуб-канала, также она является соучредителем ОО "Фонд Маша", что помогает женщинам и их детям, и почетным послом ООН по вопросам гендерного равенства и борьбы с насилием.



Успешные украинские женщины / Фото из инстаграма

Элина Свитолина

Самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса. Она установила большое количество рекордов как среди женщин, так и в целом среди теннисистов. Кроме того, Элина Свитолина является инфюлюенсером, благотворительницей и мамой.



Успешные украинские женщины / Фото из инстаграма

Ольга Руднева

Ольга Руднева является руководительницей благотворительного центра Superhumans, где ветераны проходят протезирование, реконструкцию и лечение ПТСР. Некоторые пациенты называют ее "мамой" и делятся самым личным.



Успешные украинские женщины / Фото из инстаграма

Ярослава Гресь

Это украинский общественный деятель, пиарщица и маркетолог, руководящий партнер агентства Gres Todorchuk. До июля 2024 года координировала президентскую фандрейзинговую платформу UNITED24, которая за время существования собрала миллионы долларов на помощь Украине. Среди послов этой платформы было множество украинских и мировых знаменитостей.



Успешные украинские женщины / Фото из инстаграма