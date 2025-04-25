Продюсер Вадим Лисиця назвав ім'я артистки, з якою складно працювати

Продюсер Вадим Лисиця висловився про Наталію Могилевську. За його словами, людям буває складно зі співачкою, адже вона постійно сумнівається в собі.

Про це Лисиця розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Повідомляє Show 24.

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Ми з Наталкою народилися в один день і в один рік. 2 серпня 1975 року. Я їй завжди кажу: "Слухай, а чому так – ми народилися в один день і такі різні люди?". Різні характери, різна енергія, взагалі все різне. І вона мені каже: "Коли я була дитиною, я зрозуміла, що буду до кінця свого життя мати сумніви в тому, що роблю. І це певна формула мого успіху",

– розповів Вадим Лисиця.

Продюсер зауважив, що багато людей не можуть витримати таку рису характеру Могилевської, але йому вдається. Каже, що сприймає це "як пошук золотої середини", та додає, іноді також так поводиться.

Інтерв'ю з Вадимом Лисицею: дивіться відео онлайн

Герману Нєнову було складно працювати з Могилевською

Нагадаємо, раніше режисер-постановник Герман Нєнов розповів, що йому було складно працювати з Наталією Могилевською та Олею Поляковою.

"Попри те, що з Наталією Могилевською дуже важко працювати, мені з нею комфортно. Вона у своїх емоціях щира. Ми з Могилевською сварилися, розходилися по кімнатах, а потім сідали й говорили. Ці дві артистки виносили мені мозок, але що одна мені дала плацдарм для зміцнення своїх знань і помилок, що інша",

– підкреслив Герман Нєнов.