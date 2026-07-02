Вадим Яценко на новій посаді розповів про конфлікти та "культ особистості" в хорі ім Верьовки
Заслужений артист України Вадим Яценко, який нещодавно очолив Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, відверто поділився першими враженнями від нової роботи. Диригент заявив, що зіткнувся з критикою та непростою атмосферою в колективі.
За словами Яценка, призначення викликало неоднозначну реакцію в мережі. про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, диригент відповів критикам, які закидали йому відсутність належного підходу до збереження традицій хору. Він наголосив, що колектив є продуктом радянської системи, проте це не применшує його цінності для української культури.
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Окрему увагу керівник хору приділив особистості свого попередника Анатолія Авдієвського, який очолював колектив протягом 50 років. Яценко зазначив, що в офісі хору досі відчувається "культ особистості" колишнього очільника.
Так багато Анатолія Тимофійовича у своєму житті я ще не бачив. Кожна стіна і кожен кабінет заставлені його портретами та погруддями. На третьому поверсі стоїть бюст Верьовки. Біля нього – фото Авдієвського, і все це до сьогодні було обставлене букетами зі штучних квітів. Трохи моторошно,
– розповів артист.
Анатолій Авдієвський / фото з відкритих джерел
Крім зовнішніх викликів, Яценко стикнувся з проблемами всередині колективу. Він зазначив, що вже встиг провести кілька суперечок із працівниками, які намагалися ухвалювати рішення без погодження з ним.
За два дні я багато чого побачив. Зрозумів, що треба робити ще більше. Сварився з різними людьми, які думають що можуть щось зробити без мого відома,
– наголосив диригент.
Хор імені Верьовки / фото з інстаграму
Попри це, Вадим Яценко вже розпочав роботу над першим великим проєктом. Він підкреслив, що не планує слідувати вже "протоптаними" шляхами та вірить у майбутнє оновленого хору.
Нагадаємо, що 27 червня 2026 року Вадим Яценко офіційно оголосив про звільнення з Львівської національної опери, де тривалий час працював перед призначенням на нову посаду.