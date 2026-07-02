За словами Яценка, призначення викликало неоднозначну реакцію в мережі. про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, диригент відповів критикам, які закидали йому відсутність належного підходу до збереження традицій хору. Він наголосив, що колектив є продуктом радянської системи, проте це не применшує його цінності для української культури.

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Окрему увагу керівник хору приділив особистості свого попередника Анатолія Авдієвського, який очолював колектив протягом 50 років. Яценко зазначив, що в офісі хору досі відчувається "культ особистості" колишнього очільника.

Так багато Анатолія Тимофійовича у своєму житті я ще не бачив. Кожна стіна і кожен кабінет заставлені його портретами та погруддями. На третьому поверсі стоїть бюст Верьовки. Біля нього – фото Авдієвського, і все це до сьогодні було обставлене букетами зі штучних квітів. Трохи моторошно,

– розповів артист.

Анатолій Авдієвський / фото з відкритих джерел

Крім зовнішніх викликів, Яценко стикнувся з проблемами всередині колективу. Він зазначив, що вже встиг провести кілька суперечок із працівниками, які намагалися ухвалювати рішення без погодження з ним.

За два дні я багато чого побачив. Зрозумів, що треба робити ще більше. Сварився з різними людьми, які думають що можуть щось зробити без мого відома,

– наголосив диригент.

Хор імені Верьовки / фото з інстаграму

Попри це, Вадим Яценко вже розпочав роботу над першим великим проєктом. Він підкреслив, що не планує слідувати вже "протоптаними" шляхами та вірить у майбутнє оновленого хору.

Нагадаємо, що 27 червня 2026 року Вадим Яценко офіційно оголосив про звільнення з Львівської національної опери, де тривалий час працював перед призначенням на нову посаду.