Вадим Яценко залишив Львівську оперу: стало відомо, де він працюватиме далі

Заслужений артист України Вадим Яценко повідомив про зміни в кар'єрі – він залишає Львівську національну оперу.

Про це диригент написав на своїй сторінці в фейсбуці. Водночас виявилося, що це не єдина зміна в його професійному житті.

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Як відомо, з 2018 року Яценко працював хормейстером Львівської національної опери та є засновником камерного хору LvivOpera Chamber Choir. З 2020 року він обіймав посаду виконувача обов'язків головного хормейстера, а з грудня 2021-го – головного хормейстера театру.

У своєму дописі Яценко подякував Львівській опері та зазначив, що період роботи там став для нього важливою школою мистецтва і життя.

Я йду з театру, але тепер театр ніколи не покине мене. Всіх люблю. Не плакати. Прийду – перевірю. Львівська Національна Опера – форевер енд евер. Далі, ще цікавіше,

– написав Вадим.

Вадим Яценко повідомив про звільнення з Львівської опери / Скриншоти з фейсбуку

Офіційної причини звільнення Яценко не назвав.

Стало відомо, що хормейстер не просто йде з посади – він отримав нову роботу. Тепер Вадим Яценко очолить Національний хор імені Григорія Верьовки. Про це в коментарі ТСН повідомив виконувач обов'язків генерального директора та художнього керівника хору Ігор Курилів.

Це правда. Вадима Яценка вже представила колективу Тетяна Бережна (міністерка культури, – 24 Канал). Особисто ми з ним ще не спілкувалися, але те, що він сказав на загальних зборах з колективом, дає надію, що у нього великі плани щодо майбутнього хору,

– сказав він журналістам у телефонній розмові.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про те, що Вадим Яценко є власником автомобіля за понад 30 тисяч доларів.