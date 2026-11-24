Вагітна дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина терміново звернулася до канадської лікарні через різке погіршення самопочуття.

Блогерка провела всю ніч у відділенні невідкладної допомоги зі скаргами на тривалий біль у животі та жар. Про стан та нічну поїздку до медичного закладу дівчина розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

За словами Катерини, вона вирішила не ігнорувати тривожні симптоми й не чекати, поки біль мине сам собою. У відділенні emergency її прийняли без жодних черг, що приємно вразило майбутню маму. Додому подружжя змогло повернутися лише о шостій ранку, коли лікарі переконалися, що з малюком та вагітною все гаразд.

Після цього Катерина звернулася до майбутніх мам із проханням не легковажити здоров'ям.

Не ігноруйте нетипове самопочуття при вагітності і не терпіть біль. Вагітність – стан непередбачуваний, і іноді втрачений час може стати критичним. Не займайтеся самолікуванням і не ставте діагнози телефоном зі своїм лікарем. Всім здоров'я,

– написала Катерина.

Катерина Остапчук розповіла про погіршення самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катерина Остапчук звернулася до підписників / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що Катерина Полтавська та Володимир Остапчук уже виховують спільного сина Тимофія. Нині блогерка вагітна вдруге. Раніше вона розповідала, що ця вагітність дається їй значно важче, ніж перша. Загальне самопочуття Катерини гірше, ніж під час очікування первістка.

Для Володимира Остапчука майбутня дитина стане четвертою. Від першого шлюбу шоумен має сина та доньку. Напередодні троє дітей шоумена зустрілися в Канаді, де провели разом час.

До речі, Катерина нещодавно вже розсекретила дату своїх других пологів.