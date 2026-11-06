Прикра помилка: Валентина Хамайко повідомила про повторну операцію 15-річного сина

Валентина Хамайко розповіла, що її сина Михайла знову прооперували після травми ноги. Під час відновлення хлопець упав на милицях, а також спирався на п’ятку, не знаючи, що з його переломом цього робити не можна.

Подробицями телеведуча поділилася в інстаграм-сториз. Вона показалася в післяопераційній палаті, де перебувала поруч із 15-річним сином.

Про серйозну травму Михайла Хамайко повідомляла ще на початку жовтня. Тоді хлопцю встановили спиці та наклали гіпс. Однак після їхнього видалення контрольний рентген показав, що потрібне повторне втручання.

Локація – післяопераційна кімната. Герой сюжету – Михайло. Драматичний момент – повторна операція, знову спиці і знову гіпс. Так, пішли по другому колу!

– написала Хамайко.

Друга операція сина / фото valentinakhamaiko

За словами ведучої, під час реабілітації син упав, пересуваючись на милицях. Уже згодом родина дізналася й про обмеження щодо навантаження на травмовану ногу. Михайло його не дотримувався, оскільки не знав про заборону.

А ще, як зʼясувалося сьогодні, з його типом перелому категорично не можна опиратися на п’ятку тою ногою, що в гіпсі. А Михайло не знав і робив це весь час… Тому коли вийняли перші спиці з ноги і зробили рентген, лікар сказав, що чекає нас знову у лікарні, бо знову потрібно складати ногу,

– пояснила телеведуча.

Перша операція сина / фото valentinakhamaiko

Після другої операції хлопцю знову встановили спиці та зафіксували ногу гіпсом. Скільки триватиме подальше відновлення, Хамайко в наведеному повідомленні не уточнила.

До речі, Надя Дорофєєва потрапила до лікарні, а чоловік співачки показав фото з палати.

