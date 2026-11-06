Досадная ошибка: Валентина Хамайко сообщила о повторной операции 15-летнего сына

Подробностями телеведущая поделилась в инстаграм-сториз. Она появилась в послеоперационной палате, где находилась рядом со своим 15-летним сыном.

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О серьезной травме Михаила Хамайко сообщала еще в начале октября. Тогда парню установили спицы и наложили гипс. Однако после их удаления контрольный рентген показал, что требуется повторное вмешательство.

Место действия – послеоперационная палата. Герой сюжета – Михаил. Драматический момент – повторная операция, снова спицы и снова гипс. Так, пошли по второму кругу!– написала Хамайко.

Вторая операция сына / фото valentinakhamaiko

По словам ведущей, во время реабилитации сын упал, передвигаясь на костылях. Уже позже семья узнала и об ограничениях по нагрузке на травмированную ногу. Михаил их не соблюдал, поскольку не знал о запрете.

А еще, как выяснилось сегодня, при его типе перелома категорически нельзя опираться на пятку той ноги, что в гипсе. А Михаил не знал и делал это все время… Поэтому, когда вынули первые спицы из ноги и сделали рентген, врач сказал, что ждет нас снова в больнице, потому что снова нужно вправлять ногу– пояснила телеведущая.

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Первая операция сына / фото valentinakhamaiko

После второй операции парню снова установили спицы и зафиксировали ногу гипсом. Сколько продлится дальнейшее восстановление, Хамайко в данном сообщении не уточнила.

Кстати, Надя Дорофеева попала в больницу, а муж певицы показал фото из палаты.

