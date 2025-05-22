Це небезпечна робота, – лідер "Другої Ріки" розсекретив, чим займається його син у ЗСУ
- Дмитро Харчишин, син фронтмена гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина, служить у ЗСУ, про що його батько розповів в інтерв'ю.
- Сам Валерій Харчишин через стан здоров'я не може служити, але підтримує ЗСУ благодійними концертами та волонтерством.
Дмитро Харчишин, син фронтмена гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина, нині служить у лавах ЗСУ. Зірковий батько не часто розповідає про сина-військового, а проте днями поділився деякими подробицями про його службу.
Валерій Харчишин розповів, ким у війську є Дмитро і зізнався, як ставиться до служби сина. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.
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Але кажу відверто, що якби я дізнався про те, що він за деякий час з'явиться "на нулі" і в гарячій точці, я б намагався зупинити його хоча б розмовами, якби він виявив сам бажання,
– зізнався музикант.
Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн
Зауважимо, сам Валерій Харчишин за станом здоров'я не може служити – у нього лише одна нирка, і він офіційно визнаний непридатним. Водночас він не виключає, що, якщо буде необхідність, він готовий стати до зброї. А поки – підтримує ЗСУ благодійними концертами й волонтерством.