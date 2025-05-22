Це небезпечна робота, – лідер "Другої Ріки" розсекретив, чим займається його син у ЗСУ

Дмитро Харчишин, син фронтмена гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина, нині служить у лавах ЗСУ. Зірковий батько не часто розповідає про сина-військового, а проте днями поділився деякими подробицями про його службу.

Валерій Харчишин розповів, ким у війську є Дмитро і зізнався, як ставиться до служби сина. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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Як розповів Валерій, його син не планував військової кар'єри. Дмитро закінчив філософський факультет, зневажав зброю і вважав війну проявом людської дурості. Усе змінилось після повномасштабного вторгнення Росії – хлопець добровільно пішов на фронт. Дмитро служив сапером на північному напрямку, а нині проходить офіцерські курси та навчає інших. Він залишився рити, розставляти міни й збирати їх потім. Вони зробили дуже багато, зокрема знищили чимало мостів на кордоні з північними сусідами. Це небезпечна робота, бо йдеться про вибухівку,

– розповів Харчишин. Валерій зазначив, що перебування сина у війську – нелегке випробування для нього як батька, але підкреслив, що жодним чином не втручався й не впливає на службу сина, щоб не створювати приводу для підозр чи корупції.

Але кажу відверто, що якби я дізнався про те, що він за деякий час з'явиться "на нулі" і в гарячій точці, я б намагався зупинити його хоча б розмовами, якби він виявив сам бажання,

– зізнався музикант.

Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн

Зауважимо, сам Валерій Харчишин за станом здоров'я не може служити – у нього лише одна нирка, і він офіційно визнаний непридатним. Водночас він не виключає, що, якщо буде необхідність, він готовий стати до зброї. А поки – підтримує ЗСУ благодійними концертами й волонтерством.