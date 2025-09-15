У 2022 році Харчишин оголосив про розлучення з дружиною після 10 років шлюбу. З цього моменту публіку та пресу почало все більше цікавити, чи вільне серце музиканта сьогодні.

Наприкінці розмови журналістка поцікавилась, чому співак настільки ретельно оберігає своє особисте життя, пише Show24 з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк.

У відповідь на це питання Харчишин сказав, що свою відвертість він проявляє у піснях і там нічого не приховує. Музикант переконує, що у них можна знайти відповіді на всі запитання і на питання Доротюк, у тому числі. Та Валерій таки зізнався, що сьогодні є зміни у його особистому житті.

Дещо відбувається в особистому житті. Але це не те, про що хотілось би говорити,

– підсумував виконавець.

Музикант порадив послухати старі альбоми "Другої ріки", адже там теж є багато відповідей на питання. На думку фронтмена, коли ти не є взірцем ідеальної людини, щасливої родини, то краще не говорити, а співати про те, що не можеш сказати.

Інтерв'ю Валерія Харчишина Аліні Доротюк: дивіться відео онлайн

Інтерв'юерка також поцікавилась, які стосунки пов'язують Валерія Харчишина з Яніною Соколовою. Реакція співака була лаконічною та такою, що інтригує.

Які стосунки пов'язують з Яніною Соколовою? Вчора отримав від неї повідомлення і вчора дав відповідь,

– підсумував артист.

