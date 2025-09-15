Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про стосунки з Яніною Соколовою
- Валерій Харчишин поділився, що у його особистому житті є зміни, але не надає деталей, пропонуючи слухати пісні для розуміння.
- Харчишин прокоментував стосунки з Яніною Соколовою, зазначивши, що отримав та відповів на повідомлення від неї.
У 2022 році Харчишин оголосив про розлучення з дружиною після 10 років шлюбу. З цього моменту публіку та пресу почало все більше цікавити, чи вільне серце музиканта сьогодні.
Наприкінці розмови журналістка поцікавилась, чому співак настільки ретельно оберігає своє особисте життя, пише Show24 з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк.
У відповідь на це питання Харчишин сказав, що свою відвертість він проявляє у піснях і там нічого не приховує. Музикант переконує, що у них можна знайти відповіді на всі запитання і на питання Доротюк, у тому числі. Та Валерій таки зізнався, що сьогодні є зміни у його особистому житті.
Дещо відбувається в особистому житті. Але це не те, про що хотілось би говорити,
– підсумував виконавець.
Музикант порадив послухати старі альбоми "Другої ріки", адже там теж є багато відповідей на питання. На думку фронтмена, коли ти не є взірцем ідеальної людини, щасливої родини, то краще не говорити, а співати про те, що не можеш сказати.
Інтерв'ю Валерія Харчишина Аліні Доротюк: дивіться відео онлайн
Інтерв'юерка також поцікавилась, які стосунки пов'язують Валерія Харчишина з Яніною Соколовою. Реакція співака була лаконічною та такою, що інтригує.
Які стосунки пов'язують з Яніною Соколовою? Вчора отримав від неї повідомлення і вчора дав відповідь,
– підсумував артист.
Які зіркові пари розлучились цього року?
- Дружина Романа Сасанчина, переможця проєкту "Голос країни", підтвердила завершення їх стосунків і повідомила, що офіційне розлучення відбудеться до кінця року.
- Співачка Юлія Юріна розлучилася з креативним продюсером Владом Байдуном після 10 років шлюбу. Пара залишилась у дружніх стосунках.
- Володимир Дантес і Даша Кацуріна, за даними ЗМІ, розійшлися після трьох років стосунків. Пара давно не з'являлась разом на публічних заходах, а цими днями стало відомо, що вони з'їхали зі спільного будинку.
- Ольга Горбачова повідомила про розлучення з Юрієм Нікітіним після 9 років шлюбу, зазначивши, що вона стала ініціаторкою розриву через особисті причини.