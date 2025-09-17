Нещодавно Валерій Харчишин відмовлявся відповідати на запитання щодо особистого життя та закликав слухати старі альбоми гурту "Друга ріка", адже там можна знайти всі відповіді. Та сьогодні артист вирішив розставити всі крапки над і.

Фронтмен гурту підтвердив, що у певний період дійсно його пов'язували романтичні стосунки з Яніною Соколовою, пише Show24 з посиланням на допис у фейсбуці.

Музикант пише, що вони обоє уникали публічного висвітлення цих стосунків. Причиною називає те, що "не хотіли підживлювати "жовті" заголовки".

Однак ця мовчанка почала породжувати плітки, що негативно впливає на професійну діяльність.

Саме так сталося й нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв'юеркою розчинився у заголовках,

– зазначив Харчишин.

Співак підтвердив, що певний період життя дійсно був у стосунках з Яніною Соколовою. Та зараз ці стосунки завершені.

Валерій не хотів саме у такий спосіб оголошувати про стосунки, тому раніше не дарма натякав на те, що треба слухати пісні, бо там можна знайти всі відповіді. Йдеться про пісню "Залишаю дім" гурту "Друга ріка", який, як вважає артист, є фінальним акордом цієї історії.

"Друга ріка" – "Залишаю дім": дивіться відео онлайн

Виконавець також звернувся до медійників і попросив їх більше не повертатись до цієї історії.

Що відомо про особисте життя Валерія Харчишина?