Жартує про відсутність кінцівок: Валерія Мандзюк розповіла про чорний гумор у госпіталях

Українська комікеса та колишня зірка "Жіночого Кварталу" Валерія Мандзюк відверто розповіла про вплив повномасштабної війни на вітчизняну комедію. Артистка пояснила, чому деякі нові жарти ніколи не прозвучать зі сцени для цивільної аудиторії.

У розмові для проєкту "Ранкова кава" стендаперка зауважила, що сьогодні глядачі потребують максимально жорсткого висміювання всього, що пов'язане з країною-агресором. Водночас у суспільстві сформувалися нові межі дозволеного для гумористів.

Є такі речі, які не те, щоб змінилися, але додалися. Стало більше русофобії у багатьох стендап-коміків. І загалом в комедії, в гуморі. Людям прямо хочеться це чути. З'явилися теми табу. З військових не можна жартувати, з військовополонених. Я думаю, що з часом ця ситуація зміниться,

– зазначила гумористка.

Валерія Мандзюк / фото з інстаграму

Однак ці суворі заборони не завжди діють під час закритих виступів для самих захисників. За словами Мандзюк, коли вона організовує стендапи у шпиталях, то може дозволити собі чорний гумор, але робить це виключно після особистої згоди від поранених бійців.

Коли я виступаю в госпіталі, переді мною сидять поранені військові. Якщо я бачу, що вони не проти, або прямо питаю: "Чи можна гнати з того, що в когось, наприклад, немає кінцівок? Такий жарт придумала про те, що в тебе руки немає". І він мені каже: "Можна". Я можу собі дозволити при його колегах, так би мовити, з нього погнати. Він сміється, все круто. Але якщо я цей же жарт перенесу на сцену в "Жовтневому", наприклад, це вже буде не окей. З'явилися теми табу. Про все, що стосується болю і свіжих ран, жартувати не можна,

пояснила зірка.

Нагадаємо, Валерія Мандзюк здобула широку популярність завдяки своєму колоритному закарпатському гумору, самоіронії та гучним перемогам у шоу "Розсміши коміка". Після виходу з "Жіночого Кварталу" артистка повністю зосередилася на сольній кар'єрі і зараз є однією з найуспішніших стендаперкинь України.