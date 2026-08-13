В беседе для проекта "Утренний кофе" стендап-комик отметила, что сегодня зрители нуждаются в максимально жестком высмеивании всего, что связано с страной-агрессором. В то же время в обществе сформировались новые границы дозволенного для юмористов.

Есть такие вещи, которые не то чтобы изменились, но добавились. Стало больше русофобии у многих стендап-комиков. И в целом в комедии, в юморе. Людям прямо хочется это слышать. Появились табуированные темы. Нельзя шутить над военными, над военнопленными. Я думаю, что со временем эта ситуация изменится,

– отметила юмористка.

Валерия Мандзюк / фото из инстаграма

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Однако эти строгие запреты не всегда действуют во время закрытых выступлений для самих защитников. По словам Мандзюк, когда она организует стендапы в госпиталях, то может позволить себе черный юмор, но делает это исключительно после личного согласия раненых бойцов.

Когда я выступаю в госпитале, передо мной сидят раненые военные. Если я вижу, что они не против, или прямо спрашиваю: "Можно ли подшутить над тем, что у кого-то, например, нет конечностей? Придумала такую шутку про то, что у тебя нет руки". И он мне говорит: "Можно". Я могу себе позволить при его коллегах, так сказать, подколоть его. Он смеется, все круто. Но если я эту же шутку перенесу на сцену в "Октябрьском", например, это уже будет не в порядке. Появились табу. Обо всем, что касается боли и свежих ран, шутить нельзя,

объяснила звезда.

Напомним, Валерия Мандзюк обрела широкую популярность благодаря своему колоритному закарпатскому юмору, самоиронии и громким победам в шоу "Рассмеши комика". После ухода из "Женского квартала" артистка полностью сосредоточилась на сольной карьере и сейчас является одной из самых успешных стендап-комиков Украины.