У розмові для проєкту "Ранкова кава" стендаперка зауважила, що сьогодні глядачі потребують максимально жорсткого висміювання всього, що пов'язане з країною-агресором. Водночас у суспільстві сформувалися нові межі дозволеного для гумористів.

Є такі речі, які не те, щоб змінилися, але додалися. Стало більше русофобії у багатьох стендап-коміків. І загалом в комедії, в гуморі. Людям прямо хочеться це чути. З'явилися теми табу. З військових не можна жартувати, з військовополонених. Я думаю, що з часом ця ситуація зміниться,

– зазначила гумористка.

Валерія Мандзюк / фото з інстаграму

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Однак ці суворі заборони не завжди діють під час закритих виступів для самих захисників. За словами Мандзюк, коли вона організовує стендапи у шпиталях, то може дозволити собі чорний гумор, але робить це виключно після особистої згоди від поранених бійців.

Коли я виступаю в госпіталі, переді мною сидять поранені військові. Якщо я бачу, що вони не проти, або прямо питаю: "Чи можна гнати з того, що в когось, наприклад, немає кінцівок? Такий жарт придумала про те, що в тебе руки немає". І він мені каже: "Можна". Я можу собі дозволити при його колегах, так би мовити, з нього погнати. Він сміється, все круто. Але якщо я цей же жарт перенесу на сцену в "Жовтневому", наприклад, це вже буде не окей. З'явилися теми табу. Про все, що стосується болю і свіжих ран, жартувати не можна,

пояснила зірка.

Нагадаємо, Валерія Мандзюк здобула широку популярність завдяки своєму колоритному закарпатському гумору, самоіронії та гучним перемогам у шоу "Розсміши коміка". Після виходу з "Жіночого Кварталу" артистка повністю зосередилася на сольній кар'єрі і зараз є однією з найуспішніших стендаперкинь України.