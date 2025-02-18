За життя зірки фільму "Ля Палісіада" борються в реанімації: що сталось з Олейниковою
- Акторка Валерія Олейникова перебуває у реанімації в критичному стані, лікарі підозрюють DRESS-синдром і герпесний менінгіт.
- Організація "Сучасне українське кіно" відкрила збір коштів на лікування акторки, закликаючи допомогти врятувати її життя.
43-річна акторка Валерія Олейникова потрапила до реанімації. Уже чотири дні лікарі намагаються врятувати зірку, а колеги по творчому цеху відкрили збір на лікування.
Відомо, що акторка перебуває у критичному стані, а остаточного встановленого діагнозу ще немає, пише 24 Канал з посиланням на повідомлення організації "Сучасне українське кіно".
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Медики припускають, що у Валерії DRESS-синдром і герпесний менінгіт.
Наша акторка Валерія Олейникова, яку ви знаєте як Моріку з фільму "Ля Палісіада", зараз у реанімації! У неї критичний стан, і вже четверту добу лікарі борються за її життя. Остаточного діагнозу поки що немає, є попередні припущення: DRESS-синдром і герпесний менінгіт,
– йдеться у заяві організації.
Колеги відкрили збір на лікування акторки та просять допомоги в усіх небайдужих, щоб врятувати життя зірки.
Нагадаємо, Валерія у фільмі "Ля Палісіада" зіграла роль Моріки. Сама акторка родом із міста Вовчанськ і є художнім керівником дитячої театральної студії "MAGGclan".