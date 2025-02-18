За життя зірки фільму "Ля Палісіада" борються в реанімації: що сталось з Олейниковою

43-річна акторка Валерія Олейникова потрапила до реанімації. Уже чотири дні лікарі намагаються врятувати зірку, а колеги по творчому цеху відкрили збір на лікування.

Відомо, що акторка перебуває у критичному стані, а остаточного встановленого діагнозу ще немає, пише 24 Канал з посиланням на повідомлення організації "Сучасне українське кіно".

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Медики припускають, що у Валерії DRESS-синдром і герпесний менінгіт.

Наша акторка Валерія Олейникова, яку ви знаєте як Моріку з фільму "Ля Палісіада", зараз у реанімації! У неї критичний стан, і вже четверту добу лікарі борються за її життя. Остаточного діагнозу поки що немає, є попередні припущення: DRESS-синдром і герпесний менінгіт,

– йдеться у заяві організації.

Колеги відкрили збір на лікування акторки та просять допомоги в усіх небайдужих, щоб врятувати життя зірки.

Організація "Сучасне українське кіно" відкрила збір на лікування Валерії Олейникової / Скриншот з фейсбуку

Нагадаємо, Валерія у фільмі "Ля Палісіада" зіграла роль Моріки. Сама акторка родом із міста Вовчанськ і є художнім керівником дитячої театральної студії "MAGGclan".