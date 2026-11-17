Український гуморист та учасник проєкту "Леви на джипі" Валік Міхієнко разом із дружиною Анастасією очікують на народження первістка.

Майбутні батьки вже влаштували гендер-паті та дізналися хто в них народиться. Радісною звісткою про поповнення в родині вони поділилися на своїй сторінці в інстаграмі.

Так, Валік та Анастасія чекають на народження сина. Утім, наразі невідомо, коли саме малюк з'явиться на світ і чи придумали батьки вже ім'я для нього.

Події в житті пари взагалі розвиваються стрімко: лише в січні Валентин зробив пропозицію коханій, навесні вони зіграли весілля, а тепер уже готуються до поповнення в родині.

До слова, хвиля зіркового бебі-буму триває: українська співачка Diana Gloster також невдовзі народить первістка.