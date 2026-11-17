Валик Михиенко и его жена Анастасия / Фото с страницы aasyamba в инстаграме
Украинский юморист и участник проекта "Львы на джипе" Валик Михиенко вместе с женой Анастасией ожидают рождения первого ребенка.
Будущие родители уже устроили гендер-вечеринку и узнали, кто у них родится. Радостной новостью о пополнении в семье они поделились на своей странице в инстаграме.
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Так, Валик и Анастасия ждут рождения сына. Впрочем, пока неизвестно, когда именно малыш появится на свет и придумали ли родители уже имя для него.
События в жизни пары развиваются стремительно: всего лишь в январе Валентин сделал предложение любимой, весной они отпраздновали свадьбу, а теперь уже готовятся к пополнению в семье.
К слову, волна звездного бэби-бума продолжается: украинская певица Diana Gloster также вскоре родит первенца.
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